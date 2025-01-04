消基會稱庇護島成駕駛危險區 13人本交通團體聯合駁斥

消基會近日發布新聞稿指出，行人庇護島未能有效達到保障行人安全，反而成了駕駛的新危險區域。台灣安全駕駛監督聯盟、靖娟兒童安全文教基金會等13個人本交通倡議團體今發表聯合聲明表示，消基會忽略許多關鍵根本因素，非常憂心將可能因謬誤使道路安全大幅倒退。

交通部為了洗刷「行人地獄」惡名，鼓勵行穿線退縮及增設行人庇護島，消基會表示，台中北區短短2個月內，發生16起汽車左轉自撞行人庇護島的事故，顯然行人庇護島未能有效達到保障行人安全，反而成了駕駛的新危險區域。

對此，台灣安全駕駛監督聯盟、靖娟兒童安全文教基金會、行人零死亡推動聯盟、還路於民行人路權促進會、受害者家屬 余志祥（台南余爸爸）、標線改造台灣路、通勤者之歌、cheap等13個人本交通團體及民眾今聯合發表聲明。

聲明指出，根據一些道安倡議者現場勘查北區行人庇護島及新聞事實資料，行人庇護島基座已塗上醒目顏色、基座上標誌桿存有反光條及反光導標與遵行標誌，且庇護島位置不影響正常轉彎的條件下，仍然有車輛切西瓜去撞擊庇護島。

聲明表示，消基會忽視經駕照考驗過的駕駛人危險駕駛行為及眾多系統性問題，例如切西瓜（未達路口中心點轉彎）、轉彎未確實擺頭確認、車窗隔熱紙透光率、駕訓標準低落及沒有回訓制度等因素，反而舉台中北區16起事故來推論行人庇護島為「駕駛的新危險區域」，對此感到非常憂心，可能因謬誤而造成道安大幅倒退。

聲明指出，外界更應看待這16起沒有駕駛死亡的事件，其實是藉由行人庇護島保護了16條及未來的生命。把過去長久的不適任駕駛人危險駕駛行為、政府的系統性問題凸顯出來，而非剛好是行人庇護島，又未經完整分析過，就稱它是「新危險駕駛區域」。

聲明表示，如果以前有行人庇護島的保護，則有許多悲劇能夠避免。歡迎各界關心交通安全，期望用更符合科學、更完善的分析，希望能夠實事求是，一同來提升交通安全、推動人本交通。