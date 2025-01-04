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紙風車劇團「雨馬」客家大戲來嘉公演3天 精華版演出宣傳吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影

嘉義市立委王美惠爭取客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，下周10至12日連續3天，在湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳，演員穿戴2匹「雨馬」道具及逗趣表演，讓在場觀眾、親子們笑開懷。

客委會副主委范佐銘、王美惠、市府民政處副處長田文珍等人參加宣傳活動，演員穿戴2匹「雨馬」，與小朋友熱情互動，接著演員上台表演精華版戲碼，「雨馬」故事內容是關於歡猴島上兩個族群對立、又化解的故事，以客語演出，范佐銘、王美惠歡迎大小朋友一起觀賞。

王美惠說，成功爭取客家大戲「雨馬」來嘉公演，客委會每年都會編預算推廣客家的藝術展演、文化傳播、民俗保存。她向客委會爭取優秀的藝文民俗展演活動到嘉市演出。

2025年新年，高10公尺「雨馬」到嘉市演出，免費公演地點：嘉市湖美夜市停車場（西區湖子內路與湖美八路口)：10日晚間7時、8時15分；11日 (周六）下午4時30分、6時30分、晚間8時；12日 (周日)下午4時30分、6時30分、晚間8時，每場次演出30分鐘。

2021年「雨馬」誕生，至今演出10個縣市、92萬人觀賞，疫情期間線上放映破30萬人收看，獲封為「台灣迪士尼」，「雨馬」2021年3月在兩廳院藝文廣場首演，「雨馬」身上喜氣、富貴客家花布圖樣，象徵祝福，代表台灣多元文化珍貴與美麗。

客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影
客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在嘉市湖美夜市停車場免費公演3場，上午在耐斯廣場舉行精華版演出宣傳。記者魯永明／攝影

客委會 客家花布

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