布袋戲偶雕刻師分身義消25年獲楷模 曾參與台南維冠、高雄氣爆救災
雲林縣消防局今天表揚消防及義消楷模人員57人，布袋戲偶雕刻師徐俊文曾參與國內多項重大災難救災、防火宣導大隊副大隊長李雪靜為防火宣導自費購買住警器，同獲義消楷模。
徐俊文的父親是知名布袋戲偶雕刻師徐炎卿，也是義消顧問，媽媽曾是鳳凰志工分隊長，在父母的鼓勵下，他23歲就加入斗南義消分隊，常常在家雕刻戲偶突然接到救災訊息就出門，台南維冠大樓倒塌徵召義消，需要2小時內報到，他一度猶豫，在老婆鼓勵下，他前進災區，看到受災戶等不到團圓年夜飯，慶幸自己還有能力付出，認為能夠從事義消助人，是很幸福的事。
同獲義消楷模的防火宣導大隊副大隊長的李雪靜20年前加入防災宣導志工，她本身經商多年，有感防災宣導可以減少災害發生，加入志工協助宣導，她曾自費購買數百個住警器，帶領防宣隊隊員進行居家訪視、協助弱勢戶安裝，她說，防災宣導難度高，要把觀念深植腦海就像做生意一樣，要想方設法說服對方讓人家願意掏錢，能夠將防災觀念傳遞給大家，她說這是很有意義的事，也感謝老公擔任很多義消分隊顧問，支持義消工作。
雲林縣今年表揚消防及義消楷模合計57人，縣長張麗善、議長黃凱、縣議員李明哲及黃美瑤、簡慈坊、義消總隊顧問團長謝帝旺等人感謝義消無私奉獻，守護民眾生命財產安全。
雲林縣消防局義消近年遇到屆齡退休潮，每年約有近30人退休，局長林文山表示，縣長張麗善支持提供義消各項福利，包括提高平安保險、義消協勤津貼加碼一倍、獎勵金提高到100萬元等，所以雲林縣這幾年的義消持續有新血加入，總人數有增無減。
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