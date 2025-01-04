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健保新制被排擠？中榮斥7.4億購光子CT等3儀器原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總引進全台首部「光子計數電腦斷層」設備今啟用。記者趙容萱／攝影
台中榮總引進全台首部「光子計數電腦斷層」設備今啟用。記者趙容萱／攝影

健保署今年起推「醫院個別總額制」，恐排擠醫院購買逾億元的高階檢驗機具意願；台中榮總購買全台首部「光子計數電腦斷層」等3部設備今啟用。院長陳適安說，正確診斷、治療反而可以節流。衛福部長邱泰源肯定醫院對民眾健康付出。

衛福部健保署今年首季推出「醫院總額分區共管試辦計畫」，也就是醫界所稱「醫院個別總額制」，醫療服務量高的醫學中心首當其衝，由於檢驗也納入健保範疇，恐排擠醫院購買逾億元的高階電腦斷層CT、磁振造影MRI等設備意願。

台中榮總引進光子CT、中南部首部「正子／磁振造影」、「正子電腦斷層」等3部高階影像診斷設備，今啟用，並同步舉辦「未來醫療研討會」，邱泰源到場開幕致詞及剪綵。

台中榮總說，1989年率先安裝全國首部高磁場MRI（1 Tesla MRI），2004 年引進全國首部多切面高階心臟CT（MDCT），現在引進全國首部光子CT。

陳適安說，醫療檢查進步關鍵在於提升影像清晰度並大幅降低輻射劑量，醫師提供更精準的診斷依據，並延伸結合人工智慧技術，全面提升醫療服務品質。

台中榮總影像醫學部主任陳詩華說，光子CT堪稱醫療「超級相機」，背後秘密武器為台灣引以為傲的半導體元件可將X光直接轉換成電訊號成像，醫師可獲得更清晰的影像，尤其可拍出拍出超清晰的心臟「定格照」，最細小冠狀動脈、支架位置或血管鈣化都能清楚呈現，較傳統CT輻射量減少20%至50%，

台中榮總核子醫學科主任蔡世傳說，「正子／磁振造影」結合正子掃描和磁振造影的優勢，提供更多在腦部、乳房、心臟、腹部、骨盆部以及骨關節軟組織的相關資訊，協助醫師精準診斷與治療癌症、腦神經退化疾病及心臟發炎性疾病，輻射劑量降至1/3，大幅提高檢查安全性與病人接受度。

台中榮總引進中南部首部「正子／磁振造影」設備今啟用。記者趙容萱／攝影
台中榮總引進中南部首部「正子／磁振造影」設備今啟用。記者趙容萱／攝影

健保署 台中榮總 醫學中心

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