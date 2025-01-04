外科醫較會玩遊戲、較愛罵髒話？ 洪惠風：篩選機制所致

英國醫學期刊（BMJ）近期一篇研究指出，外科醫師比較會玩遊戲，成功完成遊戲比率較高，但遊戲過程中也較愛罵髒話。新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，此現象與一般民眾認為「兒科醫師最溫和、外科醫師最豪邁」的觀感不謀而合，背後原因恐是外科是偏向操作的科別，且手部靈活程度在入學時已經過篩選。

該研究調查254名不同職類醫院工作人員，要求他們在5分鐘內挑戰完成電競遊戲，並觀察過程中出現髒話、挫折抱怨等聲音頻率，結果發現外科醫師完成遊戲比率為84%，相較之下內科醫師僅57%，護理師為54%，而外科醫師在遊戲過程中罵髒話的比率為50%，其次為護理師30%，內科醫師則為25%。

「內科醫師工作內容是動腦、動嘴，外科醫師則要動手。」洪惠風表示，玩電競遊戲涉及手部精密動作，會走上外科的醫師，手部能力可能較好，早年有些醫院在遴聘外科住院醫師時，會要求醫學生用筷子夾花生作為篩選基準，夾得愈好愈容易錄取，且後續的臨床續練，也講求手部動作的精細程度，以求手術過程順利，讓外科醫師成為雙手特別靈巧的一群。

較容易罵髒話的原因，則與手部精細程度無關。洪惠風表示，普遍來說較外向的人比較會罵髒話，內向者則容易把想罵的髒話往心裡吞，而體育表現較好、較喜歡運動的民眾，通常被認為是較外向的一群，而外科醫師個性豪邁，重視實作的特性，與外向、好動的族群較為接近，或許是導致外科醫師較愛罵髒話的原因。

英國醫學期刊建議外科部門實施「髒話罐計畫」，每罵一次髒話就必須罰錢，作為醫院募款活動。洪惠風說，罵髒話除是國人常用的語助詞，也包含許多文化含義，未必都充滿惡意，例如魯迅的文本中有用髒話示愛的環節，自己在榮總任住院醫師時，也有前輩醫師會罵病人髒話，對方卻對這名醫師忠心耿耿、醫囑遵從性高。