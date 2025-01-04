震後逾百家旅宿停業 花蓮春節訂房全台最慘業者悲觀

距離農曆春節假期不到1個月，花蓮訂房率僅約2成，是全台最低，在地旅宿業分析，9天長假民眾優先選擇出國，國旅原本就勢弱，花蓮又受地震、颱風影響，成為「弱中之弱」，震後至今停業旅宿超過百家，展望今年觀光景氣，上半年還看不到復甦契機。

交通部觀光署統計至上個月26日，全台今年春節單日平均訂房率35.65%，首度跌破4成，創下2022年疫後新低，且首度跌破4成，花蓮縣更慘，春節訂房率僅21.17%，位居全台之末。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，以往春節前半個月訂房率至少7到8成，今年截至目前僅2到3成，確實差蠻多；花蓮縣旅館商業同業公會統計，春節訂房最高峰落在初一到初三，全縣平均約2成5，初四之後平均僅1成多。

旅館公會理事長張琄菡分析，長假期民眾優先選擇出國，且因日幣走貶，許多民眾安排赴日旅遊，都影響國旅市場，交通也是原因，儘管上月鐵路已雙向通車，公路也解除管制，班距、行車時間仍未完全恢復到震前狀況，影響民眾旅遊信心。

花蓮觀光協會理事長陳義豐說，除了天災、交通影響、國旅不振，政治氛圍也波及經濟面跟觀光面，目前看來，國人到花蓮旅遊信心仍未恢復。