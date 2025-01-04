「適度憋尿」對膀胱更好！泌尿科醫揭頻繁少量排尿後果：負擔很大

長期憋尿可能導致尿道感染、膀胱發炎，許多過來人為避免復發，只要一產生尿意便會忍不住去上廁所。然而，泌尿外科醫師侯鎮邦提醒，在膀胱「七分滿」時去排尿是最理想的，因為這時的膀胱壓力剛剛好，逼尿肌能用最小的力氣完成工作，若是尿量太少就去排尿，反而會增加膀胱的負擔。

泌尿外科醫師侯鎮邦在FB粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」發文說明，為何他常會要病人學習「適度憋尿」，不要一有尿就去上廁所的理由。

侯醫師以「牙膏」當作比喻解釋，裝滿的牙膏比起快用完的牙膏更好擠，而膀胱也是同樣道理，充盈的膀胱排尿對膀胱而言是比較輕鬆的，相反的，只有少量尿就去排尿，反而會增加膀胱的負擔。

至於為何在膀胱「七分滿」時去排尿才是最理想的？侯醫師表示，這時候的膀胱壓力剛剛好，膀胱壁的張力處於「黃金區」，壓力不會過高或過低，逼尿肌能用最小的力氣完成工作。

若在尿量過少的時候就去排尿，反而增加膀胱負擔。此時膀胱壁沒有被充分拉伸，逼尿肌必須更費力地收縮，才能把少量尿液排乾淨。侯醫師更提醒，頻繁小量排尿會讓膀胱延展性變差、儲尿能力下降，進一步形成頻尿問題。

最後，侯醫師表示，養成正確習慣很重要，感覺膀胱差不多七分滿時再排尿，不僅逼尿肌輕鬆、膀胱也會更健康，並要大家放心，不會因為七分滿去排尿而造成尿路感染。