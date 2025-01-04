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麻疹疫情創5年新高 尚未大流行 台大醫曝疫情散發關鍵

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
常見的麻疹五大症狀，分別為發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎以及咳嗽。示意圖／ingimage
常見的麻疹五大症狀，分別為發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎以及咳嗽。示意圖／ingimage

去年底中部醫院發生醫院麻疹群聚事件，個案活動足跡遍布北、中、南，而2024年的麻疹病例數更是近5年來最高。昨日再新增一名確診個案，疾管署發言人曾淑慧表示，接觸者持續匡列中。台大兒童感染科醫師黃立民表示，我國麻疹疫苗接種率不錯，不容易大流行，但疫苗保護力難以終身維持。

曾淑慧表示，今年起至今有新增一例中部群聚相關麻疹個案，接觸者還在持續匡列中，詳細狀況將在下周二例行記者會中說明。去年底我國累計29例麻疹病例，其中中部醫院群聚相關共有14例，包含越南探親返台的指標個案、同班機接觸者（境外移入），以及醫院相關確診者12例。

黃立民表示，麻疹疫情不嚴重，目前個案數量還不算太多，反應麻疹疫苗接種率高、多數民眾有抗體，不容易發生大流行。然而，麻疹疫苗一般要接種2劑才可獲得足夠保護力，「保護力效果持續很久」，但卻沒有明確時間，也非終身有效，特別是國人平均壽命延長下，效果可能持續20至30年，更久之後是否有保護力不能得知。

黃立民說，民眾仍應該完整接種2劑麻疹疫苗，可以避免發生大流行，控制在疫情僅有散發個案的狀況。特別是國人往來國外頻繁，麻疹疫情國外疫情較多，還是應該確實接種疫苗。

麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力。最有效的預防方法為接種疫苗，家中如有年滿1歲幼兒，盡速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，並建議1981年以後出生者，如前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

常見的麻疹五大症狀，分別為發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎以及咳嗽。圖／疾管署提供
常見的麻疹五大症狀，分別為發燒、鼻炎、紅疹、結膜炎以及咳嗽。圖／疾管署提供

疫情 疫苗 麻疹

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