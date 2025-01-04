脫單就靠這波！內政部當紅娘：配對就送「黃金對戒」

為鼓勵單身男女主動走出舒適圈、擴大社交生活領域，內政部長劉世芳表示，政府致力於打造「樂婚、願生、能養」的友善婚育環境，並積極響應行政院「我國少子女化對策計畫」，提供適婚青年安全且友善的交友管道。透過參與聯誼活動，參加者不僅能拓展人際網絡，還有機會邂逅屬於自己的美好愛情。

內政部自2018年起舉辦單身聯誼系列活動，迄今已完成97梯次，提供8,548個參加名額，促成1,133對成功配對。劉世芳指出，去年活動成果尤為亮眼，共舉辦15梯次，提供1,204個名額，吸引超過1萬3千人報名，成功配對223對，且參加者對活動的支持度高達98.5%。

為鼓勵參加者在活動後持續交往，並在一年內完成結婚登記，內政部特別準備了一份甜蜜禮物：第一對新人只需分享結婚喜訊，即可獲得一錢黃金對戒作為賀禮。近日已有參加者來電透露結婚規劃，內政部樂見月老職責開花結果，並呼籲新人記得申請領取賀禮，同時期待更多有情人終成眷屬的好消息。

展望今年，內政部將持續鼓勵所屬機關規劃多元創意的單身聯誼活動，並結合民間團體資源，共同為適婚男女搭建友誼與愛情的橋樑，相關活動資訊將公布於內政部戶政司全球資訊網，歡迎適婚青年踴躍報名，搭上幸福列車，共創未來美好時光。