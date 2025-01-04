活50年才知道！醬油瓶「密封拉環」別亂丟 在地大廠教用法

醬油是主婦們日常不可或缺的醬料，很多料理都必須使用到它。通常全新醬油打開瓶蓋後會有個密封拉環，多半人打開後會直接把它丟掉，醬油廠表示其實拉環「大有用處」，有網友看到正確使用法後驚呼「活了50年，現在才知道！」

歷史有86年的南投醬油廠「高慶泉」在臉書發文指出，很多人在倒醬油的時候，經常不注意就倒太多，其實醬油瓶都有密封拉環，全新開封後多半人會直接丟掉，但是這個不起眼的拉環，卻相當有用處。

高慶泉表示，打開瓶蓋後，先將拉環分離，這時不要急著丟掉，接著把拉環翻轉到蓋到瓶口處，輕輕的壓一下，要記住不要太大力，只要花簡單的10秒鐘，就能輕鬆控制醬油的用量，可以避免不小心倒太多的困擾。

這個小技巧也曾被轉到TIKTOK上，不少網友驚呼留言，「活了50年今天才知道」、「我每次都扔掉，我真的太笨了」、「長知識了」、「10個裡面有11個人都不知道」、「從來沒用過」，但也有人說「我以前試過，結果拉環調到瓶子裡出不來，傻眼」、「設計已經有減速控量了吧」。