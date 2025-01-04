酒精危害年花53億 台大教授籲延後合法飲酒年齡至21歲

酒精帶來健康危害，年花健保53億，且根據衛福部國健署調查，台灣國中生每7人就有一人飲酒。台大醫學院榮譽教授王正一說，打造健康台灣最有效的事就是延後合法飲酒年齡，修正菸酒管理法要求民眾滿21歲才可飲酒。衛福部健保署陳亮妤說，國內未滿18歲飲酒情況仍嚴重，應先從既有法規落實酒癮防治。

酒精是公認致癌物，與脂肪肝、慢性肝硬化有關，王正一表示，國內B、C型肝炎逐漸控制妥當，酒精性肝炎成為肝病防治重要課題，根據世衛組織，酒精依賴是影響全球10大疾病之一，研究文獻顯示，酒精性肝炎患者，發病100日內住院機率為20%，發病200日住院機率30%，發病一年住院機率高達40%，且隨併發症發生，死亡率也會提高。

國健署110年青少年健康行為調查顯示，國中學生過去30日內飲酒比率為14.1%，高中職學生則高達30.6％。王正一表示，研究顯示，一旦開始飲酒，4、5個月內就會演變為酗酒，戒酒目標應從未成年兒少開始做起，目標是透過家庭教育、學校教育及社會共識，讓兒少飲酒率在今年底前下降至5%以內，要讓兒少了解喝酒的壞處，就必須上修合法飲酒年齡。

國內菸酒管理法規範，民眾滿18歲就能購買酒精飲料，兒少權法亦規範，未滿18歲民眾不得飲酒。王正一表示，日本民法已將成年年齡下修至18歲，但飲酒規定仍維持20歲，可見兩者可脫鉤處理，國內應調升合法飲酒年齡至21歲，甚至25歲，才能有效遏止青少年飲酒情況，而台灣法規是規定未滿18歲不得喝酒，許多民眾錯誤解讀，認為只要18歲就可以買酒來喝，實際上應到19歲才能喝酒。

陳亮妤說，健保與酒精相關的生理、心理問題，每年花費健保支出53億元，若再加上酒精造成的骨折、車禍等治療成本一併計入，花費高達530億，減少酒癮可避免醫療暴力、家暴、車禍等社會安全問題，且世衛組織研究，投注酒癮治療1元，至少可回收7元，目前全台已有135家景癮治療機構，衛福部亦提供每人每年4萬元酒癮治療費用，減輕患者經濟負擔。

「飲酒造成醫療經濟負擔可觀，且可避免。」陳亮妤說，為提高社會對酒精成癮的重視，政府與多家醫院及學協會建立酒癮防治網絡，呼籲有飲酒問題、戒酒需求的民眾及家屬，可尋求專業諮詢服務，及早治療，遠離酒精危害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康