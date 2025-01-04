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獨／疫情後新低！春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅兩成最慘

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獨／疫後新低！ 春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅21.17%全國最慘

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年春節連續假期共9天，根據交通部觀光署截至去年12月26日統計，今年春節單日平均訂房率僅35.65%，較去年實際訂房下降5%，更創下2022年疫後新低，且首度跌破4成。本報資料照片
今年春節連續假期共9天，根據交通部觀光署截至去年12月26日統計，今年春節單日平均訂房率僅35.65%，較去年實際訂房下降5%，更創下2022年疫後新低，且首度跌破4成。本報資料照片

今年春節連續假期共9天，根據交通部觀光署截至去年12月26日統計，今年春節單日平均訂房率僅35.65%，較去年實際訂房下降5%，更創下2022年疫後新低，且首度跌破4成。其中，去年遭逢地震、颱風重創的花蓮縣春節平均訂房率僅21.17%，位居全台之末。

根據觀光署統計，2022年至今年春節預報訂房率依序為41.63%、48.92%、42.94%、35.65%，今年首度跌破4成。以個別縣市來看，今年平均僅新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣等10個縣市超過4成，其中苗栗縣最高為52.86%。

反觀民眾出國旅遊熱度不減，根據桃園機場公司預報，今年春節預估總運量逾155萬人次，每日平均運量約14萬人次，已與疫情前2019年春節相近。

機場公司指出，春節連假長達9天，疏運時間從1月24日至2月3日共11天，預估出境高峰會落在1月25日與26日，返國入境高峰會落在2月1日（初四）與2日（初五），預估增加包機8架次、加班機46架次。

觀光署表示，與去年春節連續假期相比較，今年連假較去年多2天，且從除夕前3天開始放假，部分民眾利用此期間安排出遊，長假期分散了各日的住宿需求，以致整體訂房率下降。另外，因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，旅宿業仍持續接受訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。

另觀察各日訂房率分佈情形，1月25日至28日（連假第1至4日）訂房率最高為雲林縣，均超出5成，1月29日至1月31日（連假第5至7日）則有13個縣市超過5成，最高為苗栗縣均超出6成，尤其是大年初二更高達71.91%。

觀光署也說，今年整體訂房率集中於初一至初三，與往年大致相同；但因假期較長，收假前2天，即有民眾陸續返回工作地，而降低訂房率。

今年春節單日平均訂房率僅35.65%，創下2022年疫後新低，且首度跌破4成。記者周湘芸／攝影
今年春節單日平均訂房率僅35.65%，創下2022年疫後新低，且首度跌破4成。記者周湘芸／攝影

春節 桃園機場 訂房

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