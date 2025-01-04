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今氣溫稍回升明「小寒」 下周冷氣團+境外空汙又冷又髒

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一大陸冷氣團南下，後期還有另一波冷空氣補充南下，強度也可能來到冷氣團等級。本報資料照片
下周一大陸冷氣團南下，後期還有另一波冷空氣補充南下，強度也可能來到冷氣團等級。本報資料照片

今天清晨受到東北季風影響，各地氣溫偏低；天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，因為中層水氣從昨晚開始減少，西半部的輻射冷卻效應增強，清晨在新竹苗栗一度發布低溫特報，其中以苗栗縣三灣的7.0度最低。

李至晟表示，目前高氣壓已經從長江口一帶出海，台灣附近的東北季風將逐漸減弱，各地氣溫回升。預測今天白天北部高溫可以來到20度左右，中南部與花東22至24度，局部內陸可以來到25度以上。

另外，李至晟表示，昨天南下的境外汙染影響較預期小，目前西半部的空氣品質大多在普通等級，後續等境外汙染遠離後還有改善空間，所以今天天氣還是相對比較和緩的，比較需要注意的就是日夜溫差比較大，早出晚歸多穿件衣服。

明天是24節氣的「小寒」，李至晟說，東北季風會進一步減弱，環境風向也轉為偏東，各地氣溫可望進一步回升。不過下一波冷氣團已經在中國大陸蠢蠢欲動，白天北部近海會有鋒面低壓開始發展，雖然距離台灣還有一段距離，但外圍的水氣也會讓北部地區轉為多雲到陰短暫雨的天氣，到了晚間冷氣團的前緣南壓，台灣附近的東北季風再度增強，預計下周一又會轉為冬季常見的迎風面有地形降雨天氣。

目前看來這波水氣較少，李至晟表示，下周二到下周三各地又會轉為多雲到晴的天氣為主，同時早晚因為輻射冷卻氣溫較低，北部市區低溫13至14度，局部地區還是有接近10度低溫機會。

李至晟表示，而下周後期會有另一波冷空氣補充南下，目前看來強度也可能來到冷氣團等級，不過水氣較多。高山地區不排除有下雪的機會。整體來看下周冷空氣較為活躍，民眾出門或家中有年長者都是要多留意保暖。

空氣品質部分，李至晟表示，雖然今天的境外汙染影響程度比較小，周日遠離後空氣品質也還可以維持在普通等級；不過下周一的冷氣團預測還是會有境外汙染南下，另外因為風速較強，也不排除河川或海濱沙地會有揚塵發生。除此之外在後續冷空氣影響時，早晚氣溫偏低讓大氣不易對流，也可能讓細懸浮微粒的濃度短暫升高。近期還是台灣的空汙季，出門時可以到空氣品質監測網看一眼是否要加強個人防護。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 氣溫

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