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好天氣要掰了 下周一冷氣團影響超過5天、乾冷再轉濕冷降至10度以下

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
下周一這波冷氣團預計從持續影響到周五，甚至到周末，冷空氣還會持續，影響時間長。這一波冷氣團前部分屬於乾冷環境，後續比較濕冷。本報資料照片
下周一這波冷氣團預計從持續影響到周五，甚至到周末，冷空氣還會持續，影響時間長。這一波冷氣團前部分屬於乾冷環境，後續比較濕冷。本報資料照片

把握好天氣，即將再度轉冷。中央氣象署預報員張竣堯表示，今天清晨受到東北季風影響，感受上偏冷，竹苗都有出現10度以下低溫。白天開始東北季風就會減弱，氣溫稍微回升。不過，很快在下周一會有大陸冷氣團影響，屆時各地早晚偏冷，冷的情況可能持續到下個周末，務必做好保暖工作。

張竣堯表示，黃海上有一個冷高壓，逐漸東移的過程中，有減弱趨勢。所以今天白天開始東北季風減弱，今天台灣附近盛行東北風，因此迎風面的北北基、東半部雲量偏多，中部地區低雲在白天之後就會消散，西半部今天多雲到晴的天氣。

今天清晨低溫比較侷限在竹苗一帶，張竣堯表示，主要和地理環境有關係，近山區在苗栗大河來到7.0度左右，其他在竹苗一帶都有9度左右低溫，感受偏冷。西半部、東北部低溫13至15度，其他地方16度左右。這樣低溫的情況，在白天東北季風減弱以後，氣溫就會稍微回升；除了北部地區18度左右，其他地區來到20度左右。

明天是24節氣「小寒」，張竣堯表示，低溫會較今天回升1至2度，明天白天各地都有機會回升到20度左右高溫。不過，很快在下周一受到下一波冷氣團南下影響，北台灣從20度降至18度，之後北台灣整天都偏冷，各地整天14至18度。冷氣團影響期間，下周二至周五各地早晚偏冷，中部以北、宜花12至14度，南部、東南部16度左右低溫。

溫度趨勢，張竣堯表示，這一波冷氣團前部分屬於乾冷環境，後續比較濕冷，南部地區由於多雲到晴天氣，白天可以來到20度以上，日夜溫差大，日夜溫差可以接近到10度左右，要適時調整穿著。

降雨趨勢，張竣堯表示，今天東北季風減弱，水氣逐漸轉乾，北北基、東半部偶爾零星雨，其他各地多雲到晴。周日至下周一由於台灣北方有低壓帶在發展，伴隨水氣的情況下，明天北部、東半部水氣增多，有降雨機會，山區也有下雨情況，有機會持續到下周一。要到下周一晚間乾冷空氣抵達，轉為乾冷。下周二、周三乾冷，只有東半部地區零星飄雨，其他各地多雲到晴比較穩定的天氣。下周四、周五又有另外一波水氣開始影響，北部、東半部轉為濕冷天氣。中南部未來1周大致上都是比較穩定天氣。

張竣堯表示，下周一這波冷氣團預計從持續影響到周五，甚至到周末，冷空氣還會持續，影響時間長。下周二、周三前半段屬於乾冷，在幅射冷卻之下，不排除近山區或空曠地區低溫會再低1至2度，有接近10度左右或以下的低溫。

至於高山有無可能降雪？張竣堯表示，明天至下周一清晨，水氣和溫度配合之下，中部以北3000公尺以上高山有飄雪機會，前往山區注意交通安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
下周一這波冷氣團預計從持續影響到周五，甚至到周末，冷空氣還會持續，影響時間長。這一波冷氣團前部分屬於乾冷環境，後續比較濕冷。本報資料照片
下周一這波冷氣團預計從持續影響到周五，甚至到周末，冷空氣還會持續，影響時間長。這一波冷氣團前部分屬於乾冷環境，後續比較濕冷。本報資料照片

低溫 冷氣團

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