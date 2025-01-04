今晚地球通過「近日點」 天文館透露冬陽其實比較「大」

時序入冬冷颼颼，台北市立天文館分享，從來沒人像夏天一樣抱怨「大」太陽，但1月的太陽才是最大的，今年地球運行至與太陽距離最近的「近日點」就在今天晚上9點28分。不過，四季變化的主因是地軸傾斜造成陽光照射角度的不同，因此近日點的「大太陽」對氣溫的貢獻有限。

天文館表示，由於地球環繞太陽的軌道呈橢圓形，因此地日距離會週期性地變化，在近日點期間，地球橢圓軌道中最接近太陽的，每年約在1月初發生。

天文館指出，2025年的近日點將發生在1月4日21時28分，當時地球與太陽的距離約為1.471億公里，比7月4日地球最遠離太陽的遠日點約1.521億公里，相差約498萬公里，近了3.3%；這段距離足以塞下391顆地球，就算用光速穿越也至少要花費17秒。此時太陽的視直徑約為32.7角分，也比夏天遠日點時來得大。

天文館說，在近日點時，地球接收到的太陽輻射比遠日點多約7%，但這種變化對地球整體氣溫的影響有限，主因是地球的自轉軸傾斜主導季節變化，而非距離太陽的遠近。1月時，北半球因太陽斜射和日照時間較短，加上陸地面積較大，溫度波動更明顯，因此冬季仍然寒冷；南半球處於夏季，這也是地軸傾斜約23.5度造成的結果。