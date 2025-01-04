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今晚地球通過「近日點」 天文館透露冬陽其實比較「大」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
天文館分享，在近日點期間，太陽的視直徑看起來比遠日點時更大，如果使用相同的攝影設備分別在近日點和遠日點拍攝太陽影像，便能清楚比較出約3.3%的差異。此為2023年地球通過近、遠日點的太陽大小變化。圖／台北市立天文館提供
天文館分享，在近日點期間，太陽的視直徑看起來比遠日點時更大，如果使用相同的攝影設備分別在近日點和遠日點拍攝太陽影像，便能清楚比較出約3.3%的差異。此為2023年地球通過近、遠日點的太陽大小變化。圖／台北市立天文館提供

時序入冬冷颼颼，台北市立天文館分享，從來沒人像夏天一樣抱怨「大」太陽，但1月的太陽才是最大的，今年地球運行至與太陽距離最近的「近日點」就在今天晚上9點28分。不過，四季變化的主因是地軸傾斜造成陽光照射角度的不同，因此近日點的「大太陽」對氣溫的貢獻有限。

天文館表示，由於地球環繞太陽的軌道呈橢圓形，因此地日距離會週期性地變化，在近日點期間，地球橢圓軌道中最接近太陽的，每年約在1月初發生。

天文館指出，2025年的近日點將發生在1月4日21時28分，當時地球與太陽的距離約為1.471億公里，比7月4日地球最遠離太陽的遠日點約1.521億公里，相差約498萬公里，近了3.3%；這段距離足以塞下391顆地球，就算用光速穿越也至少要花費17秒。此時太陽的視直徑約為32.7角分，也比夏天遠日點時來得大。

天文館說，在近日點時，地球接收到的太陽輻射比遠日點多約7%，但這種變化對地球整體氣溫的影響有限，主因是地球的自轉軸傾斜主導季節變化，而非距離太陽的遠近。1月時，北半球因太陽斜射和日照時間較短，加上陸地面積較大，溫度波動更明顯，因此冬季仍然寒冷；南半球處於夏季，這也是地軸傾斜約23.5度造成的結果。

天文館提到，地球近日點的時間和距離並非固定，還受到木星等其他天體引力和歲差等影響，這些因素導致近日點和遠日點的日期隨時間緩慢移動，此現象被稱為近日點進動（apsidal precession）。完成一個完整進動循環約需2.1萬年，也意味近日點的日期會逐漸改變，例如1250年的近日點接近冬至，目前則於1月初。

今年1月4日地球過近日點，太陽視直徑比遠日點時大3.3%，不過對氣溫貢獻有限。圖／台北市立天文館提供
今年1月4日地球過近日點，太陽視直徑比遠日點時大3.3%，不過對氣溫貢獻有限。圖／台北市立天文館提供

天文館 木星 氣溫

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