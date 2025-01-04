快訊

獨／疫情後新低！春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅兩成最慘

前NMB48島田玲奈結婚了！甜蜜對視圈外尪：和他一起每天都歡樂

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

2000元刮刮樂才剛上市！護理師和男友幸運刮中100萬 「尾數曝光」

聯合新聞網／ 綜合報導
刮刮樂示意圖，非文中店家。圖／本報系資料照
刮刮樂示意圖，非文中店家。圖／本報系資料照

春節刮刮樂買氣爆棚，許多民眾會試試手氣，希望能中大獎。昨天(3日)最受矚目的「2000萬超級紅包」才剛上市，就有一名桃園的護理師和男友刮到了100萬，該中獎的刮刮樂尾數也曝光。

臉書社團「我愛刮刮樂~刮卡做公益」昨深夜有一名彩券行同業發文，他表示位於桃園市龜山區的鑫財神彩券行刮出了100萬，一名護理師和男友一起來刮，選了尾數19號的2000元刮刮樂，沒想到一刮就是大獎，小倆口也很開心的拿著中獎的刮刮樂回家分享喜悅。

不少網友也留言吸好運，「恭喜恭喜」、「有買有機會」、「好幸運，恭喜」，同業也要大家不要氣餒「還有1199張100萬」。

「2000萬超級紅包」昨天上市，頭獎2000萬元共有10個，刷新史上千萬獎個數，100萬元獎多達1200個也創新高。總中獎率69.33％。此外，同日上市的刮刮樂新品還有「鈔票一把抓」、「年貨大街」、「祈福開運」以及「蛇年行大運」，玩法多樣、獎項豐富。

刮刮樂 台彩 彩券

延伸閱讀

台彩2024年銷售總額增5% 刮刮樂大賣839億

過年集資買彩券試手氣 台彩提醒不要忘記這個動作

台彩刮刮樂年度首發 6款新品總獎金逾238億元創新高

桃園八德消防員與義消護理師 救護拍檔成良配

相關新聞

好天氣要掰了 下周一冷氣團影響超過5天、乾冷再轉濕冷降至10度以下

把握好天氣，即將再度轉冷。中央氣象署預報員張竣堯表示，今天清晨受到東北季風影響，感受上偏冷，竹苗都有出現10度以下低溫。...

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

搭乘飛機時，許多人都怕遇到嬰兒哭鬧。對此，機票獵人「蓋瑞哥」分享日本航空可以在選位的頁面，知道哪些位置有嬰兒，讓不喜歡嬰兒的旅客可以自行避開，而喜歡嬰兒的旅客也可以挑選附近的位置。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

今氣溫稍回升明「小寒」 下周冷氣團+境外空汙又冷又髒

今天清晨受到東北季風影響，各地氣溫偏低；天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，因為中層水氣從昨晚開始減少，西半部的輻射冷卻效...

今晚地球通過「近日點」 天文館透露冬陽其實比較「大」

時序入冬冷颼颼，台北市立天文館分享，從來沒人像夏天一樣抱怨「大」太陽，但1月的太陽才是最大的，今年地球運行至與太陽距離最...

酒精危害年花53億 台大教授籲延後合法飲酒年齡至21歲

酒精帶來健康危害，年花健保53億，且根據衛福部國健署調查，台灣國中生每7人就有一人飲酒。台大醫學院榮譽教授王正一說，打造...

獨／疫後新低！ 春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅21.17%全國最慘

今年春節連續假期共9天，根據交通部觀光署截至去年12月26日統計，今年春節單日平均訂房率僅35.65%，較去年實際訂房下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。