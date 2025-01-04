2000元刮刮樂才剛上市！護理師和男友幸運刮中100萬 「尾數曝光」

春節刮刮樂買氣爆棚，許多民眾會試試手氣，希望能中大獎。昨天(3日)最受矚目的「2000萬超級紅包」才剛上市，就有一名桃園的護理師和男友刮到了100萬，該中獎的刮刮樂尾數也曝光。

臉書社團「我愛刮刮樂~刮卡做公益」昨深夜有一名彩券行同業發文，他表示位於桃園市龜山區的鑫財神彩券行刮出了100萬，一名護理師和男友一起來刮，選了尾數19號的2000元刮刮樂，沒想到一刮就是大獎，小倆口也很開心的拿著中獎的刮刮樂回家分享喜悅。

不少網友也留言吸好運，「恭喜恭喜」、「有買有機會」、「好幸運，恭喜」，同業也要大家不要氣餒「還有1199張100萬」。

「2000萬超級紅包」昨天上市，頭獎2000萬元共有10個，刷新史上千萬獎個數，100萬元獎多達1200個也創新高。總中獎率69.33％。此外，同日上市的刮刮樂新品還有「鈔票一把抓」、「年貨大街」、「祈福開運」以及「蛇年行大運」，玩法多樣、獎項豐富。