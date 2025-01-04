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搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

搭機最怕嬰兒吵！機票達人曝日航1貼心服務：每家航空都該跟進

聯合新聞網／ 綜合報導
搭乘飛機時，許多人都怕遇到嬰兒哭鬧。示意圖／Ingimage
搭乘飛機時，許多人都怕遇到嬰兒哭鬧。示意圖／Ingimage

搭乘飛機時，許多人都怕遇到嬰兒哭鬧。對此，機票獵人「蓋瑞哥」分享日本航空可以在選位的頁面，知道哪些位置有嬰兒，讓不喜歡嬰兒的旅客可以自行避開，而喜歡嬰兒的旅客也可以挑選附近的位置。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

蓋瑞哥在臉書表示，今年拿日航免費哩程的航班，發現選機上座位時，有標示嬰兒坐在哪，指出這功能不限於日航自家航班，只要是共同營運的「共掛航班」就可以，讓他大讚「這功能非常實用，每個航空公司都該有」。

貼文一出後，多數網友都表示「認真希望全世界每家航空公司都要顯示嬰兒坐哪」、「每家都要有啊！上次被3個嬰兒環繞包圍，都快覺得是買機票來虐待自己」、「一上飛機遇到小寶寶，真的什麼精神都來了」、「我會離嬰兒區很遠」、「在家已經有三寶煩了，出國我只想遠離小孩」、「拜託每個航空公司都應該標示嬰幼兒的座位」。

不過，也有內行網友提到其他航空公司做法，指出「酷航有獨立出一個寧靜區，12歲以下不能選，我覺得很不錯」、「去年去北海道就選寧靜區，沒有小孩吵超棒的」。

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