旅客注意！桃園機場宣布「禁用1款行李箱」 勸不聽將報警處理

農曆春節將到，今年有9天的長假期，不少人已經安排要出國放鬆。不過桃園機場最近宣布新禁令，有明文禁止旅客在航廈內使用「電動行李箱」，若口頭勸阻不聽，將請航警來處理，要特別注意。

桃機公司日前在臉書公布，因為人潮眾多，因此禁止旅客在航廈中騎乘「電動行李箱」，另外自行車、滑板車或使用滑板等器材也是不被允許的，會加強宣導，勸阻，若不聽者將直接通報航警處理。

根據「東森新聞」報導，桃機說明，新規定主要是針對會高速移動的器材，若是能保持安全部造成危險，沒人檢舉的話基本上不會攔阻。

對此，不少網友也認為「捷運也該跟進」、「讚，明文規定好，支持」、「早該如此了」、「希望此條列也可在香港機場早日落實執行！切勿再把行人通道變為賽車跑道」。但也有人覺得「只有台灣人問題，在國外是正常」、「不能全面禁止嗎？」。