苗栗三灣7.2度今好天氣 明天「小寒」晚起變天冷1周、挑戰強烈冷氣團

今天清晨各地感受偏冷，氣象署發布低溫特報，今晨新竹縣、苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨輻射冷卻帶來低溫，苗栗三灣7.2度、新竹峨眉9.6度。各地區平地最低氣溫約在11至13度。

今天東北季風影響，吳德榮表示，西半部晴朗穩定，大台北多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天氣溫略升、北偏涼、南舒適，早晚仍偏冷。北部13至20度、中部11至24度、南部11至25度、東部13至24度。

明天是24節氣「小寒」，白天東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫再略升；明天傍晚鋒面快速抵達，北、東變天轉有局部短暫雨，氣溫降。

吳德榮表示，明晚起規模較大的冷空氣南下，持續影響整周。下周一鋒面掠過、乾冷空氣南下，北、東短暫雨後多雲、再轉晴，天氣愈晚愈乾冷。下周二各地晴朗無雲；乾冷空氣及夜間輻射冷卻加乘，清晨及夜晚的最低氣溫、以符合大陸冷氣團的機率較高。

下周三、周四冷空氣持續影響，西半部晴朗穩定，東半部水氣漸增，偶有局部短暫雨的機率。吳德榮表示，下周五、周六水氣增多、冷空氣再增強，北、東明顯降雨，氣溫再降、轉濕冷；歐、美模式模擬的冷空氣皆調強，雖仍以大陸冷氣團的機率為最高，但亦有挑戰強烈大陸冷氣團的機率。

吳德榮說，未來一周部分平地清晨常有10度以下低溫，應隨時注意氣象署的低溫特報。12日白天起、冷空氣才逐漸減弱。不過，愈接近期末的模擬，不確定性愈大，各國模式都會持續調整，應繼續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。