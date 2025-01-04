明天「小寒」雨後轉乾冷 粉專：強烈冷氣團下周南侵恐冷7天
明天是24節氣的「小寒」，緊接著下周一起有冷空氣再襲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，持久型強烈冷氣團下周南侵；各模式預報顯示，下周又有新一波強烈冷氣團南下，而且這次冷空氣會不斷補充，讓冷的時間會相當長，將近5至7天，是久違的持久型冷氣團。
不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波冷氣團雖然持久，但很明顯屬於乾冷型，除了基隆北海岸、宜蘭仍偶有一點雨以外，大多數地方天氣會相當不錯。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，初步看來，明天至下周一水氣先通過台灣上空，北部、宜花會有一波雨勢，隨後乾冷空氣接手，由北向南逐步轉冷。預計下周的平日全在冷氣團影響時段內，每天晚上至隔日清晨，台南以北、宜花，最低下探10至12度，
其他地方最低也有14度左右低溫。
要到下周末，冷氣團才會減弱，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，回溫得要等到那時候，下周冷的時間會比較長，要特別留意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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