快訊

觀察站／柯案審檢一鼻孔出氣 自失公信

破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣展望 氣象署：未來2周冷颼颼 降雨迎風面為主

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，1月上半月陸續受東北季風及大陸冷氣團影響，各地氣溫下降，偏冷時間較長。台灣整體雨量偏少，西半部大致為多雲到晴的天氣，降雨以迎風面的北部及東半部為主，有局部零星短暫雨。第1周期中前，西半部易有局部低雲或霧發生。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，北部及東部以「多於」氣候正常值的機率最小，中部及南部以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 雨量

延伸閱讀

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

克服東北季風影響 澎湖特有風茹茶可望全年生產

明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團南下先乾後濕冷

冷空氣接力漸升級 賈新興： 下周五直逼強烈冷氣團等級

相關新聞

醫美亂象難解／研議非麻醉醫可麻醉 挨轟開倒車

醫美診所屢傳麻醉意外，立法院社福及衛環委員會通過臨時提案，認為診所缺少麻醉科醫師，使患者手術風險增加，要求衛福部辦理心臟...

苗栗三灣7.2度今好天氣 明天「小寒」晚起變天冷1周、挑戰強烈冷氣團

今天清晨各地感受偏冷，氣象署發布低溫特報，今晨新竹縣、苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副...

明天「小寒」雨後轉乾冷 粉專：強烈冷氣團下周南侵恐冷7天

明天是24節氣的「小寒」，緊接著下周一起有冷空氣再襲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，持久型強烈冷氣團下周南侵；...

全球暖化「負北極振盪」機率增 鄭明典：台灣將很有感

「北極暖、冷空氣在中緯度流竄」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出全球氣溫距平圖，他表示，「距平」是實際溫度減去氣候平均值...

天氣展望 氣象署：未來2周冷颼颼 降雨迎風面為主

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，1月上半月陸續受東北季風及大陸冷氣團影響，各地氣溫下降，...

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

今天清晨東北季風影響，各地感受偏冷，根據中央氣象署觀測資料，今天平地有6個測站出現10度以下低溫，最低溫出現在苗栗縣大河...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。