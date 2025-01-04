天氣展望 氣象署：未來2周冷颼颼 降雨迎風面為主

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，1月上半月陸續受東北季風及大陸冷氣團影響，各地氣溫下降，偏冷時間較長。台灣整體雨量偏少，西半部大致為多雲到晴的天氣，降雨以迎風面的北部及東半部為主，有局部零星短暫雨。第1周期中前，西半部易有局部低雲或霧發生。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，北部及東部以「多於」氣候正常值的機率最小，中部及南部以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。