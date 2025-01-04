快訊

觀察站／柯案審檢一鼻孔出氣 自失公信

破獲史上最大廢土集團 毀地300公頃

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，天氣轉乾冷。本報資料照片
下周一大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，天氣轉乾冷。本報資料照片

今天清晨東北季風影響，各地感受偏冷，根據中央氣象署觀測資料，今天平地有6個測站出現10度以下低溫，最低溫出現在苗栗縣大河測站的7.2度。氣象署發布低溫特報，今晨新竹縣、苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，白天開始東北季風減弱，氣溫稍回升，北部及東北部高溫18至20度，其他地區21至24度，中南部日夜溫差大；澎湖16至19度、金門12至18度、馬祖11至14度；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，大台北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

明天是24節氣的「小寒」，各地早晚天氣仍涼，台灣東方海面有低壓、鋒面逐漸形成，預估往日本南方海面移動，間接讓台灣附近水氣增加、雲量增多，北部有局部短暫雨，東半部地區及中南部山區有零星短暫雨。

下周一大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，天氣轉乾冷，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。

下周二至下周五大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；此波冷空氣前期偏乾、後期偏濕，下周二、下周三各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周四、下周五北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一開始南下的冷空氣影響時間長，這段期間西半部及東北部低溫11至14度，由於環境偏乾，局部近山區或河谷有機會來到10度以下，東部及東南部低溫約15度，高溫方面，北部及東北部16至18度，其他地區20至23度；澎湖14至18度，金門10至18度，馬祖9至15度。

下周六至13日持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，後期冷空氣強度之預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

近日高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動請注意安全；周日至下周一清晨中部以北及下周四、下周五北部3000公尺以上高山有降雪的機會。

今天至下周一夜晚清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

馬祖

延伸閱讀

明白天短暫回溫 下周大陸冷氣團南下先乾後濕冷

玉山降雪主峰線步道結冰 管理處示警墜谷風險增

水氣減少仍偏涼 下周冷氣團壟罩、南部日夜溫差達10度

冷空氣接力漸升級 賈新興： 下周五直逼強烈冷氣團等級

相關新聞

醫美亂象難解／研議非麻醉醫可麻醉 挨轟開倒車

醫美診所屢傳麻醉意外，立法院社福及衛環委員會通過臨時提案，認為診所缺少麻醉科醫師，使患者手術風險增加，要求衛福部辦理心臟...

苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

今天清晨東北季風影響，各地感受偏冷，根據中央氣象署觀測資料，今天平地有6個測站出現10度以下低溫，最低溫出現在苗栗縣大河...

明天「小寒」雨後轉乾冷 粉專：強烈冷氣團下周南侵恐冷7天

明天是24節氣的「小寒」，緊接著下周一起有冷空氣再襲。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，持久型強烈冷氣團下周南侵；...

全球暖化「負北極振盪」機率增 鄭明典：台灣將很有感

「北極暖、冷空氣在中緯度流竄」，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出全球氣溫距平圖，他表示，「距平」是實際溫度減去氣候平均值...

天氣展望 氣象署：未來2周冷颼颼 降雨迎風面為主

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，1月上半月陸續受東北季風及大陸冷氣團影響，各地氣溫下降，...

橘世代／【男人要都更】王偉忠：老就像秋天的風

老，是什麼模樣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。