苗栗大河7.2度低溫 明天「小寒」高山可望降雪 下周一冷氣團轉乾冷

今天清晨東北季風影響，各地感受偏冷，根據中央氣象署觀測資料，今天平地有6個測站出現10度以下低溫，最低溫出現在苗栗縣大河測站的7.2度。氣象署發布低溫特報，今晨新竹縣、苗栗縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，白天開始東北季風減弱，氣溫稍回升，北部及東北部高溫18至20度，其他地區21至24度，中南部日夜溫差大；澎湖16至19度、金門12至18度、馬祖11至14度；各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，大台北、基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

明天是24節氣的「小寒」，各地早晚天氣仍涼，台灣東方海面有低壓、鋒面逐漸形成，預估往日本南方海面移動，間接讓台灣附近水氣增加、雲量增多，北部有局部短暫雨，東半部地區及中南部山區有零星短暫雨。

下周一大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，天氣轉乾冷，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。

下周二至下周五大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；此波冷空氣前期偏乾、後期偏濕，下周二、下周三各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周四、下周五北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一開始南下的冷空氣影響時間長，這段期間西半部及東北部低溫11至14度，由於環境偏乾，局部近山區或河谷有機會來到10度以下，東部及東南部低溫約15度，高溫方面，北部及東北部16至18度，其他地區20至23度；澎湖14至18度，金門10至18度，馬祖9至15度。

下周六至13日持續受到冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，後期冷空氣強度之預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

近日高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動請注意安全；周日至下周一清晨中部以北及下周四、下周五北部3000公尺以上高山有降雪的機會。

今天至下周一夜晚清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。