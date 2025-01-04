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橘世代／【男人要都更】四年級生回憶 謝謝大家收看
王偉忠老家在嘉義，小時候上台北要花十幾個小時，堪比出國那麼不得了，現在事情都變有效率，台北嘉義搭高鐵一個多小時就到了。
這幾年，王偉忠每兩個月回一次嘉義，到爸爸和奶奶靈前上香，他會刻意避開人多的節日假日、不喜歡搭高鐵，有時間就坐電聯車，晃晃蕩蕩像是掉進時光隧道。
他想起五十幾年前，自己還是個年輕小夥子，成長於南部鄉下，想到北部電視台，一個所有人都認為不可能的地方工作，後來這個小孩子真進了電視台，走過人生許多事，然後有一天，他拿到了敬老卡，他坐在博愛座上，開始回想他的一生，覺得有些感觸、有些體會。
他很慶幸自己還在工作、還有一點進步。他從廿幾歲到六十幾歲，不管是做節目、還是做戲劇、還是做人生，每件事一開始總會說「歡迎大家收看」，結束的時候就說「謝謝大家收看」，所以王偉忠將這個故事搬上舞台，成了《謝謝大家收看》，主角名叫王忠偉，看似王偉忠的半生傳記，卻具體而微刻畫了四年級生在台灣的成長——他們生長在一個與現代完全不同的時代，很多價值觀和現代人也不同。這不只是王偉忠的故事，也是四年級生共同的回憶與價值觀。
四年級生、已經領到敬老卡的資深製作人王偉忠，希望成為全天下男人的「閨密」，並且要努力在七十歲時成為一個羶腥不忌、完全踰矩的老人。
老王show完全踰矩
王偉忠認為，人生的事情分成三類——自然發生、人家找你、你自己想做。現在「自然發生」的事情越來越多，迫使他將腳步放慢了。生活步調變慢了，但人生的體會卻還很多，他坦承，自己就算老了也是逞強的老人，除了「男人要都更」、「人生七十才開始talk show」，他還想做更多事。
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