橘世代／【男人要都更】爸媽故事 眷村是情懷 王偉忠問生命本質

這幾年的王偉忠在工作上不再親力親為，許多事盡量交給年輕人，他把力氣留下來做一些真正在乎的事。他的「在乎」，一定會提到眷村文化，這兩年像是《一村喜事》這種結合眷村、辦桌元素的沉浸式戲劇在北中南開辦，掀起一股懷舊風，他用一種想要多留下一些什麼給這個世代的急切感在分享眷村文化。

「很多旁邊的朋友慢慢的到另外一個世界去了，」這幾年，王偉忠有幾個摯友離世，總是逼他直視生命本質：「生命是怎麼回事？人走了就沒有了嗎？還留下什麼？」他感受到生命是留在人的記憶裡面，當記憶不見了，人的生命就真正消逝了。

眷村的記憶亦然，當這一代人記憶不見了，第三代第四代以後，沒有眷村了。

「眷村是說我爸媽那一代的故事，這批人顛沛流離的故事。」他說，這些故事如果沒有被訴說，就會被遺忘，大家會將台灣目前的太平盛世視為理所當然，「其實沒有，我們這個民族是內戰不斷的，這是第一次，七、八十年沒有戰爭。」

時至今日，眷村從實體生活場域，漸漸成為文化歷史名詞，但眷村文化卻成了王偉忠的血液，成了他在娛樂圈無條件提攜後進的精神個性。他笑稱小時候就是喝各種媽媽的奶長大，長成了現在這樣混雜著各種文化、歪七扭八的性格。

復刻那個貧苦的年代裡的人情，溫暖的互動，對於王偉忠以及像他一樣有過眷村經驗的人，很重要，是生命的情懷。