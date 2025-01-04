橘世代／【男人要都更】夫妻相處 男人要都更 拉拉皮也好

在這個世代，男性要好好變老是否比女性更難？日本翻譯書籍《老公怎麼還不去死》一度成為全台圖書館借閱最熱門的書籍，足見女性伴侶的怨念。

「女人比男人好的地方太多了，所以老天爺把生孩子任務給女人。男人哪受得了，一點點牙痛就脾氣暴躁。」王偉忠說，自古以來男人握有力量、是打獵的動物，女人有投票權也是不久前的事，當這些成長於權威年代的男性老去，看著女性愈來愈獨立自主，自己退休後卻成為被嫌棄的「大型家具」，各種麻煩就誕生了。

王偉忠自嘲自己在家地位隨年齡下降，降到現在「降無可降」，連兩個女兒都會站在媽媽那邊。「家裡女人對我都很好，我們要識相。」王偉忠大笑趕緊補充。

老舊城市要都更，男人老了也要都更，「從內心改起最好，打地基重新開始，或重建，再不然，拉拉皮也可以。」王偉忠調皮地說，男人要有自知之明，太太眼神不對、開始應付你了，「你要注意，你要非常注意。」

同為男性，王偉忠很懂男人的「卡點」。要男人自己改，或是被人指正後改變，實在太困難。「男人沒有閨密，我也希望做男人閨密，跟男人講，老兄啊，咱們改改吧，咱們試試看，」他二○一七年做舞台劇《室友》，描繪中年夫妻關係轉變故事；這幾年在自己節目上總是自嘲男性的艱難處境。

那年有個好朋友去看了《室友》，回來跟他反映，「偉忠啊，那個戲我叫我男性朋友不要去看。幹嘛勒，太太坐旁邊就會反映：『你看，我們都變成室友了！』那很可怕、很可怕。」

王偉忠提及這段往事，想著現在已經寫了一半的《男人要都更》劇本，煞有其事地思考這齣「男人東宮戲」，男人會不會不敢來看？「男人來看我們八折優待還發禮物，這樣好不好？」

王偉忠想說的是，他自己就是「正在都更中」，曾經最是年少輕狂的王偉忠人生行六、七十歲，慢慢能體會一些事，關於男人的悲哀，以及如何好好變老。