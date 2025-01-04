橘世代／【男人要都更】王偉忠：老就像秋天的風

老，是什麼模樣？

資深製作人王偉忠說，老就像秋天的風，從不知名的地方吹來，經過田埂經過原野經過樹林經過竹林，慢慢來到你家窗戶，然後從窗戶的縫隙進來，慢慢爬上你的手背。「所以人老都從手背開始，你不知道它什麼時候來的，慢慢覺得不管是體力還有很多東西會改變。」

年少法拉頭 幹好幾人活

綜藝節目《連環泡》、《康熙來了》，電視劇《光陰的故事》、《住左邊住右邊》，舞台劇《寶島一村》、《明星養老院》，這些膾炙人口，在四到六、甚至七年級生的生命裡占重要角色的節目，都出自王偉忠之手。風趣，創意和活力彷彿用不完的王偉忠，在三年前拿到敬老卡，不改幽默本色，宣稱敬老卡是人生的勳章。

年輕時的王偉忠，留很長的頭髮，燙了引人注目的大法拉頭，彷彿用不完的體力，一個人幹好幾個人活，「什麼東西問你會不會，都會。會不會做戲？會；會不會做綜藝？會；會不會做活動？會！都會！會配音，都會，沒有不會，也沒人教。」拚命往前衝、一直加速。

變慢變鬆了 量力不加速

現在的他雖然還有好多新的事想嘗試，還是滿懷興味探索世界，但這幾年，的確明顯感受到身心的變化，「我以前點子很快，腦袋很快，想到事情就要做，現在呢就是，有什麼點子回家睡一個覺，起來之後再看是不是好點子，再做。」以前遇事很容易「蹦起來」的他也變慢、變鬆弛了，「因為體力、血壓也不行，你發一個脾氣，那個人是歪的了，哈哈哈。」

人生終於從「知其不可為而為」來到「量力而為」的階段了。

還有兩年多就要邁向七十歲的他，立志做個「七十完全踰矩」的老人。他想再度站上舞台，做「人生七十才開始talk show」，觀眾不要多，幾百個人，聊聊人到七十怎麼看社會？看台灣的變化？看年紀？看婚姻？看男女？看孩子？看ＡＩ？王偉忠對各種現象都有看法，而且現在的看法又跟年輕時不同。

老也要臭美 下半場樂活

他想要活得更自由、更輕盈。脫下年輕時耍帥披的厚重皮衣，穿件輕鬆的羽絨衣即可，但羽絨衣也要好看，「我們愛臭美的，到老了還是要臭美，這個不要亂放棄。」對他來說，生命可以改變重量，但靈魂改變不了。就像他已不追求全民看《連環泡》的萬人響應，但是好玩的事、對社會的觀察，還是可用其他形式展現，不辜負老天爺賦予的天命。

二○二五年台灣正式邁入超高齡社會，這是我們第一次面對這麼老的社會，所有人都在感受與學習。王偉忠細數，周杰倫奔五了，六十幾歲的江蕙又回來開演唱會，在這個六十歲看來像五十歲，七十歲像六十歲的時代，他認為要怎麼度過人生下半場沒有標準答案，取決於你怎麼看待生命及衰老，而他，快樂家庭長大的孩子，讓他在面對「老」這件事保有幽默感與自嘲能力。