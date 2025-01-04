院長講堂／台東基督教醫院院長馬堅毅 帶領東基深入社區 提升醫療服務

台東基督教醫院是一間深入社區的醫院，提供偏鄉醫療照護服務，去年1月接任東基院長的馬堅毅認為，醫院的發展應在對社會責任之上，推動醫療發展的同時，要與社區建立緊密的合作關係。「自己被上帝使用，藉著行醫傳福音，期望東基能成為中度級急救責任醫院，提供更優質照護服務」。

畢業於國防醫學院醫學系的馬堅毅，是個眷村子弟，畢業後便展開行醫之路至今。他說，學醫除了救人，也對社會盡一份責任有所貢獻，尤其是對於醫療資源相對不足的偏鄉地區。

上帝指引偏鄉行醫

「行醫賺錢從來不是我的價值觀。」馬堅毅說，大三那年認識了上帝，讓他往後做很多事情的抉擇，都是由上帝指引安排，才會在他的人生中有太多意外，包括選系別、到偏鄉屏東和台東服務，這些指引也給了他堅定信念和力量，逐一去面對克服。他坦言，到偏鄉行醫，看到醫治好病人的喜悅，以及醫院提供更完善的服務，心中的踏實感，非金錢所能衡量。

馬堅毅是腎臟科醫師，接觸過無數病患，對他而言，每一次的診斷與治療，都是一場挑戰。1994年全民健保上路前，病人看病自費很昂貴，像腎臟病患者洗腎一次，自費6000多元，一周洗3次18000元，一個月洗腎費用非常嚇人，病人不是賣田、賣地，就是賣房子，很多病人賣到沒得賣了就放棄了，最後往生。

1997年馬堅毅到屏基服務，發現連一個腎臟專科醫師都沒有，病患看診或洗腎必須舟車勞頓到都市大醫院，因此他和醫院努力7年，建立了南部規模最大的血液透析室，造福病友。

2006年馬堅毅到東基服務，雖然當時醫院已有血液透析服務，他相信東基可以更上一層樓，於是2013年率先使用「ACT監測肝素儀器」，2017年完成擴建設置全新腹膜透析室，讓腎友可以在舒適的空間裡學習並實際操作「在宅洗腎」的方法。2018年完成「電子化透析管理系統」上線，使血液透析服務品質再加分。

吸納更多醫護人才

馬堅毅帶領東基提供高品質醫療服務的同時，也肩負著推動社會福祉、醫療發展和改善公共健康的重任。他尋求更多醫護人才加入東基，持續優化醫院資源，並與其他醫療機構合作引進更多資源，把人力放在正確位置上發揮最大效能，幫助更多病患能夠獲得與大城市醫療相當的診治水準。

東基分擔台東縣急、重症醫療，馬堅毅說，2019年12月通過緊急醫療「急診中度級能力評定」，隔年爭取衛福部「醫中計畫」，由醫學中心支援補齊相關專科醫師人力，強化急性腦中風、急性冠心症、加護病房等醫療品質、精進醫療照護。去年2月通過衛福部一般級急救責任醫院具備急診、加護病房等5項中度級能力，未來將增強「緊急外傷醫療」，成為中度級急救責任醫院。

壓力大靠樂器紓解

馬堅毅的紓壓休閒，喜愛唱詩歌、彈吉他、吹薩克斯風。記者尤聰光／攝影

管理台東具代表性的醫療機構，馬堅毅的壓力非常大，但身為基督徒的他，喜愛唱詩歌、彈吉他、吹薩克斯風，因此他的紓壓休閒，就是喜歡拿樂器演奏，偶爾會旅遊、散步運動來調適心情，更常透過歌聲與禱告，幫助處於焦慮、惶恐的人穩定心情。

「控制飲食，適時調整作息，多運動，保持穩定快樂的心情，健康狀態就會好一點。」是馬堅毅的養身之道，他將繼續帶領團隊邁進，守護台東民眾健康。