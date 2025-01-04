愛肝達人站／「做超音波要空腹嗎？」「不，醫師要空腹！」為什麼？

病人：「醫師，做超音波要空腹嗎？」

醫師：「不用，除非你要看膽囊。」「但醫師要空腹！」

到底怎麼回事？超音波是看肚子內的實質器官，包括肝、膽、胰、腎臟等，這些都不需要空腹，但如果要照膽囊，看它裡面有沒有石頭或瘜肉或長了腫瘤就要空腹了。因為吃飯完膽囊就會收縮，裡面如果有石頭或瘜肉或壞東西，就不容易看清楚了。

此外，吃完東西後，通常肚子內尤其胃裡有許多食物及空氣，這樣胰臟也會比較不容易看清楚。

因此必要時空腹是較好的，但如果病人肚子餓太久受不了，或忘了吃了東西，此時不空腹也可以，只是如果膽囊懷疑有病變又因吃了食物，膽囊收縮無法判讀，就要另找時間空腹再檢查了。

為什麼醫師要空腹？不是醫師要故意空腹，是因為病人太多，常常在中午十二點或下午五點上班族休息時間，病人還未做完。病人空著肚子，飢餓難忍，醫師當然也不能放下病人自己跑去吃飯，因此必須餓著肚子把病人檢查完畢。不能定時進食、規律生活，與醫師的平均壽命較一般人短有關。

最近知名作家魚夫不幸肝癌過世，而前一陣子施明德先生才因肝癌過世，兩人皆是屬於民進黨的，讓人不免懷疑肝癌是否有政黨取向，因為陳水扁的爸爸多年前也是肝癌去世。

其實肝癌是不長眼睛的，任何人不管貧賤富貴或政治取向都有可能得肝癌！但往生的名人大都出生於貧瘠鄉下，醫療資源相對不足，但憑奮鬥努力而成功，大都是B肝患者，但因醫療資源相對缺乏，因此可能不知有B肝，或有了B肝，不知要定期檢查或做了檢查沒定期為之，等到有症狀才求醫，此時大都是肝癌末期，醫治困難了。

要避免這個遺憾，唯一的方法就是全民「超」起來，40歲以上的國人不管有沒有B、C肝，每年一定要「超」一次，有B、C肝的朋友一定每半年「超」一次，這樣即使長了肝癌才能及早發現、及早治療。早期發現手術切除或電燒治療或栓塞治療，療效都很好，如果發現得晚，即使目前有標靶藥物或免疫治療等新療法，但療效還是有限，不僅家人受苦、國家社會也損失一個菁英。

新年新希望，凡我國人一定要記得「你今年超了沒」，趕快去超一下，「不管你是班超或曹操或蔣光超」，這個口頭禪一定要記住，才能有好心肝。