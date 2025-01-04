醫病之間／緩解慢性疼痛 找醫師協助

林姓男子愛好極限運動，慢性疼痛纏身，痠痛貼布、藥膏、吃藥、復健都無法緩解，後搭配醫師處方接受電磁脈衝波治療，現在又可開心運動。醫師說，電磁脈衝、雷射或震波治療都需自費，且須醫師評估後才可採用。

國健署統計資料指出，全台約有400萬人有慢性疼痛問題，好發於老年人及婦女，患者往往痛到束手無策、睡不好，嚴重影響生活品質。

台大特聘兼任主治醫師、國泰綜合醫院疼痛中心主任孫維仁教授說，疼痛為人體的自我防護機制，應尋求疼痛專科醫師協助，積極治療並做好疼痛管理，才能對生活品質有幫助。

林姓男子運動膝蓋受傷，急性期疼痛過後，出現慢性疼痛，從此痠痛貼布、藥膏天天上身，吃藥、復健、打玻尿酸都試過，但難以根治，接受醫師建議，搭配貼上長效電磁脈衝舒痛環，疼痛獲緩解，不但可以運動，也不會有藥膏味。

澄清醫院骨科主任錢樂禮說，慢性疼痛要找出原因，並依醫師診斷，可配合非藥物治療，如冷、熱敷、伸展、運動復健或其他非侵入性醫療器材。有五十肩、關節炎等慢性疼痛患者，接受電磁脈衝波輔助治療，除了改善疼痛，止痛藥用量也減少。

亞洲大學附屬醫院行政副院長、復健部長周立偉說，治療關節或組織的慢性疼痛，除了吃藥、打針之外，也會建議採用「震波治療」或「高能量雷射」等輔助治療；並非所有治療都適用於慢性疼痛，例如頸椎引起的疼痛，或是旋轉肌袖斷裂、肩關節唇病灶等，患者仍須經醫師評估後，才能決定合適的治療策略。