健康你我他／配合婆婆指令 闔家皆大歡喜

每到春節，我和先生及小孩都要南下婆家過年。婆婆是位傳統的女性，不僅各種年節習俗奉為圭臬，再加上經年累月琢磨研究，葷素兼備的年夜菜竟然高達18道。除了她吃素外，另一方面則是為了祭祀祖先和天上的先生（我未曾見面的公公）。光是張羅這些食材，兩個超大冰箱老早待命。

我剛結婚時，婆婆已有近50年廚房料理的功力，而我的廚藝大概只能煎個荷包蛋和炒飯。第一次望著那一道道煎、煮、炒、炸的菜肴，還要一盤盤搬到三樓神明廳供奉，我幾乎要腿軟，所幸婆婆疼愛我的老公，對我很客氣，婆媳不至於針鋒相對，劍拔弩張。

我當然不是「吃素的」，告訴自己一年才碰上一回，而且只忙兩三天，所以自甘當個「台傭」，盡量配合婆婆的指令，讓萬事太平。最關鍵的是，返回婆家的伴手禮要大器，紅包至少五位數，反正到頭來幾乎回到子女身上，皆大歡喜。

如今外燴年菜與圍爐餐既多元又澎派，婆婆年紀也大了，脾氣也消弱了，這些壓力早已迎刃而解。過兩年我也將升格為婆婆，身為過來人，覺得過年的氣氛就是要全家喜氣洋洋，圓滿如意。所謂「一年之計在於春」，先把大年三十到初一搞定，一整年就會平安如意，好運連連。