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台灣燈會主燈「無限樂園」、小提燈亮相

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部觀光署昨公布2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」。記者蘇健忠／攝影
交通部觀光署昨公布2025台灣燈會主燈「無限樂園」與小提燈「蹓蹓蛇」。記者蘇健忠／攝影

「2025台灣燈會」2月12日（元宵節）至2月23日於桃園登場，交通部觀光署昨公布主燈及小提燈，主燈「無限樂園」，由藝術家李明道（AKIBO）設計製作，採現代抽象無限符號造型，高18公尺，並邀4名職棒啦啦隊員透過動作捕捉融入主燈秀；小提燈「蹓蹓蛇」則由7段式可動結構組成，靈活多變。

2025台灣燈會今年在桃園市舉辦，元宵節當晚7時開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動至2月23日晚間10時結束。主燈展演場（A18展區）將展出1座主燈、2大副燈及6大燈區；光的遊戲場（A19展區）則以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。

交通部長陳世凱昨在發布會表示，台灣燈會邁入第36屆，主燈「無限樂園」結合球體及幾何形狀，並融入AI及動作捕捉科技，營造出科技十足的未來樂園意象，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道。

桃園市長張善政表示，暌違9年，很高興讓台灣燈會在桃園舉辦，桃園有埤塘、棒球場等特色，除融入夜間燈光，還有很多客家、原住民及新住民多元文化，盼打造有史以來最成功燈會。

李明道表示，適逢中華隊於此次世界12強棒球賽勇奪金盃，除了邀請職棒啦啦隊員透過動作捕捉科技融入主燈秀，也邀請陳世凱與張善政共同參與彩繪桃子表情圖像創作，以及多位外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福。

小提燈設計者林佳葦表示，今年小提燈蛇身由7段式可動結構組成，各段均可呈現90度彎曲，也可組裝成0至9數字或各式不同造型。

元宵節 台灣燈會

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