年輕醫師「直美」潮 衝擊醫療品質

醫美診所自費項目多，吸引許多年輕醫師讓未完成專科醫師訓練，畢業後完成一般醫學訓練（PGY）後，直接赴診所任職，台大醫院院長吳明賢說，近年連台大醫學院畢業學生都出現此情況，醫界將其戲稱為「直美」現象，他憂心未來台灣醫療將面臨「看得到病卻救不了命」的困境。

吳明賢說，健保制度造成醫療生態失調，困難科別對年輕醫師不具吸引力，讓醫師走上「直美」一途，完成PGY訓練後，放棄專科醫師訓練，直接至醫美診所任職，近期才遇到自台大醫學系畢業的一對夫妻，直接到醫美診所就職，醫學中心愈來愈難留人，恐讓醫界面臨看得到病，卻救不了命的情形。

台大醫院企畫管理部主任邱瀚模說，許多年輕學生不願面對冗長的訓練過程，直接至診所任職，醫美診所因缺乏管制，不需經過專科訓練是門檻最低選項，日前醫美診所麻醉鬧出人命，令人憂心醫美醫師訓練是否完整。

邱瀚模說，政府應規定取得醫師執照外，須經一定程度訓練才能從事醫美，否則訓練不完整年輕醫師湧入醫美診所，救急、救命科別反而缺人，導致政府開放國外醫學院畢業醫師回台任職，已本末倒置。

「年輕醫師跳過專科訓練，取得醫師執照就去從事商業行為，令人憂心。」衛福部次長林靜儀說，若要求經訓練才能任職醫美診所，須檢討專科定義，設美容醫學專科。目前只能先要求醫美診所精進品質。