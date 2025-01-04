新春限定刮刮樂 10個2千萬等你

春節期間刮刮樂買氣爆棚，台灣彩券公司昨天宣布今年首波登場的六款刮刮樂新品上市，最受矚目的「2000萬超級紅包」，頭獎兩千萬元共有十個，刷新史上千萬獎個數，一百萬元獎多達一二○○個也創新高。

台彩表示，六款刮刮樂新品總獎項超過二七五五萬個，百萬元（含）以上獎項一二四三個，總獎金逾二三八億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及百萬元（含）以上個數最多。

台彩公司昨天舉行「二○二五年刮刮樂新品歡慶首發記者會」，由台彩總經理謝志宏與三金天王盧廣仲共同揭曉新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」。謝志宏表示，台彩去年總銷售金額一四九七點三億元、創新高，較前年成長五％，其中電腦型彩券銷售六五七點五億元、刮刮樂業績八三九點八億元，創歷年新高。

台彩指出，新春限定重量級刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價兩千元，最高頭獎金額兩千萬元有十個，一百萬元多達一二○○個，頭獎與百萬獎項個數史上最多，總獎項超過七九七萬個、總獎金逾一七二億元，刷新歷次發行紀錄，總中獎率六十九點三三％；中獎率百分之百的年度生肖限定主題「金蛇獎」每張售價五百元，頭獎三百萬元共十三個，張張都中獎的刮獎體驗廣受民眾喜愛。

此外，同日上市的刮刮樂新品「鈔票一把抓」、「年貨大街」、「祈福開運」以及「蛇年行大運」，玩法多樣、獎項豐富。