交部點名道安差 桃市：有失公允

交通部公布去年截至十月道安數據，件數及死傷都比前年同期減少，但桃園市整體死亡人數較前年增加五十人，為全台最多。交通部長陳世凱表示，未來將每月邀一縣市來開記者會，希望地方政府不要當成負面或政治問題，交通部是站在輔導的角度，自己不是訓導主任，是輔導老師。

對此，桃園市交通局表示，桃市十一月、十二月已在逐步改善，交通事故總量比前年少了百分之六點四。交通部只看死亡人數，以單一數據認定桃園交通差，要求北上開記者會，實在不公平。

桃園市交通局強調，交安除了死亡人數，還有受傷人數、事故案件總量、人口與死傷人數比例等指標可參考，每項指標都有最後一名，交通部是否也要邀其他縣市參加？

陳世凱表示，去年一至十月整體事故件數、死傷均下降，但兒少在十月單月比前年同期增加，主因十三至十七歲少年增加六人，涵蓋無照駕駛及機車乘客，凸顯在少年無照駕駛的部分需要更加努力。

根據交通部統計，去年一至十月，總計卅二點一萬件交通事故、造成二四三○人死亡、四十二點七萬人受傷，均較前年同期減少，不過若從縣市來看，桃園市卅日死亡增加五十人、機車死亡增加卅五人、酒駕死亡增加四人，為全台最多；行人死亡則是新竹市增加十人最多；高齡者死亡則是新北市及彰化縣增加十二人最多。

對此，台北市交通局昨也喊話，指台北市去年車禍到院後卅天死亡人數九十六人，比前年多三人，主要是無照駕駛事故多，未成年無照駕駛罰則遏阻效果不足，盼比照酒駕加重罰則。

另外，內政部和交通部去年訂定全台七九九處路口改善計畫，但桃園市、彰化縣及屏東縣未如期完成，其中桃園市尚有五處、彰化縣尚有九處、屏東縣尚有一處。

國土管理署組長蔡亦強表示，桃園市及屏東市預計年前、年後可陸續完成，彰化縣則是因為招標不順利，預計今年三月完成。