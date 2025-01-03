中部麻疹確診男高雄趴趴走！曾赴衛武營足跡曝光 匡列185人

衛福部疾病管制署今新檢出1例中部本土麻疹病例為一名30多歲男子，經疫調發現，該個案去年12月底即被匡列為麻疹個案「接觸者」，27、28日及31日仍南下高雄趴趴走。高市衛生局依違反傳染病防治法開罰6至30萬元。

衛生局表示，該個案去年12月20、21日在中部某醫院陪病，28日因同層病房個案麻疹確診被匡列為「接觸者」，27至28日個案從中部南下高雄與友人參加衛武營歌劇院音樂會，結束返回中部居住地，29日開始出現發燒、畏寒症狀，隔天至中部某診所就醫，31日又再度南下高雄找友人。

該個案於今年1月1日開始出疹，2日緊急就醫經TOCC問診，醫師立即通報至法定傳染病系統並收治負壓隔離病房，可傳染期間為去年12月28日至今年1月2日已出現疑似症狀仍到高雄趴趴走，依未遵守自主健康管理違反傳染病防治法第48條規定，開罰6至30萬元。

衛生局目前匡列接觸者185人，皆已完成健康關懷，健康監測至1月20日，個案可傳染期間曾於高雄市內多處公眾場所活動，且有搭乘大眾運輸工具，如有「確診個案足跡重疊」風險者，請落實自我健康監測至1月20日。

衛生局提醒，麻疹出疹前後4天即具有傳染力且傳播力極強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎等症狀，平均14天會出疹，衛生局提醒民眾出現疑似症狀，應盡速主動聯繫居住地衛生所安排就醫。

衛生局表示，請醫師提高警覺於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案應立即通報，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請盡速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗幼兒至流行地區。