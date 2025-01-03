高度近視突惡化視網膜破洞 醫籲飛蚊症加劇應當心

30多歲李小姐從小高度近視，短短1年內經歷飛蚊症惡化、青光眼、視網膜破洞等關卡。醫師提醒，高度近視患者在30歲之後，若飛蚊症狀況加劇，恐是視網膜破洞或出血前兆，快就醫。

李小姐從小就高度近視，近年雖然飛蚊症上身，但也沒有特別放在心上，沒想到去年在短短1年內，先是飛蚊症變嚴重，接著又檢查出青光眼，最後甚至因視網膜破了2個洞而接受雷射治療，讓她心裡滿滿疑惑，為何突然惡化嚴重。

這也是不少高度近視患者的共同疑問。台北市立聯合醫院中興院區院長、眼科專家蔡景耀今天告訴中央社記者，很多人會想說自己一直以來都是高度近視，怎麼在某段時間急轉直下，其實是因為高度近視患者的視網膜較薄，加上玻璃體會隨年齡增長水化，進而拉扯到視網膜，導致產生破洞或出血。

蔡景耀說，這種狀況早一點可能會發生在30多歲，就算晚一點也會在40、50歲左右出現，因高度近視患者過了30歲後，隨著老花眼產生、玻璃體水化，很容易會成為視網膜、青光眼的高危險群，建議應定期完整檢查眼睛狀況，包括矯正視力、量眼壓、散瞳視網膜檢查等，很多早期青光眼可藉由眼壓檢查發現，且能提早找出視網膜弱點，有問題可進行雷射預防治療。

除了定期檢查外，他提醒應特別注意「飛蚊症」變化，通常是在視野中看到黑點、黑絲線等，若伴隨閃光就要小心了，如果這個現象只是一下子，或持續1、2天便消失，就比較安全，但若飛蚊症、閃光現象持續3、4天仍在，更可怕是越來越多，還飄黑影、烏雲，都是視網膜破洞或出血前兆，應儘快就醫。

蔡景耀另外強調，在接受雷射手術後1個月內，要保持平淡生活，儘量不要熬夜、過度使用眼睛，避免游泳、跳水、雲霄飛車等刺激或激烈活動，包括肩膀以上脖子的敲打跟按摩也要避免。視網膜局部破洞就是局部治療，視網膜面積很大，成了高危險群之後，務必要每年接受檢查，以確保眼睛健康。