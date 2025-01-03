中工疏失釀環狀線受損 鑑定報告指本應不會發生

中央社／ 新北3日電

新北捷運環狀線地震災損，第三方鑑定報告今天公布，指災害橋梁調坡板如果沒有銑穿留有贅餘空間，就不會發生損壞，認定受損原因是廠商疏失，中華工程未按核定施工圖施作。

新北市政府捷運工程局說明，盤式支承主要功用為上部結構載重傳遞到下部結構內，提供如溫度伸縮等變位足夠移動空間。

新北市捷運局長李政安指出，去年4月3日震後，環狀線板新站到景安站上構鋼箱梁位移3.5到92公分，災損情形盤點共9跨鋼箱梁位移、139處損壞。

鑑定報告指出，受損的其中3跨連續鋼箱梁地震反應可能較大，不過依民國95年鐵路橋梁耐震設計規範，設計地震所對應地表加速度為283gal，去年4月3日地震，依中央氣象署公布位置最近的積穗國小測站地震最大地表加速度為214.92gal （南北向），未達規定值。

報告指出，插銷上方按核定施工圖，應與調坡板應以5公厘深度接合，現況卻是完全銑穿，調坡板銑空到鋼樑下翼板，深度達41公厘，因銑穿後贅餘空間超過插銷尺寸，在地震作用下，插鎖向上跳躍進入贅餘空間，使得插銷底部脫離支承上、下盤交界面，進而喪失抗剪能力，導致支承失效引致大梁錯位。

鑑定報告指出，本次災害橋梁調坡板如果沒有銑穿留有贅餘空間，應不會發生橋梁支承損壞、鋼箱梁錯位及新北環狀線軌道斷裂，認定中華工程疏失。

新北市長侯友宜下午記者會表示，將與台北市政府共同向中華工程求償新台幣19.27億元，包含環狀線復原工程7.96億元、環狀線其他修復費用6.45億元，及營業損失及公車接駁等費用4.86億元。

李政安接受中央社記者電訪時表示，9跨鋼箱梁位移都有銑穿情形，受損處已更換盤式支承，也設置抗拉拔裝置，讓結構更穩固，其他未受損路段經技師鑑定，都是安全情況，至於全線是否都需設置第二道防線，會請台北市政府捷運工程局檢視評估。

地震 新北捷運

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