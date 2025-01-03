台鐵與災防中心合作 提升鐵路面對極端天氣韌性
台鐵公司因應全球極端氣候發生頻率與強度逐年增加所帶來的衝擊，今天與國家災害防救科技中心簽署合作備忘錄，協助台鐵建置智慧雲平台，提升鐵路面對極端天氣的韌性。
台鐵發布新聞稿表示，與災防中心簽署合作，盼整合科技與鐵路資源，專注於氣候變遷調適的研發與應用，並提升鐵路在面對氣候變遷帶來的極端天氣與災害風險的韌性。
災防中心主任陳宏宇說，將透過結合災防中心的科研專業與台鐵豐富的實務經驗，不僅能促進防災技術的創新應用，更可將研發成果落實於鐵路營運，共同強化大眾運輸系統的的防災韌性，為民眾打造更安全的運輸環境。
台鐵總經理馮輝昇說，將先請災防中心協助整合台鐵智慧雲平台建置，後續研議就台鐵既有或計畫建置的自動告警系統架構部分，協助整合台鐵智慧雲平台建置，另也將災防中心研發的災害防災網資訊（如落雨小幫手的2小時雨量）納入台鐵自動告警系統，做為參考標準依據，
馮輝昇說，災防科技中心在災害風險評估、災害應變系統開發及韌性社區建設方面擁有豐富的經驗與專業能力，可提供準確的氣候數據與預測，協助鐵路防救災調適作業。
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