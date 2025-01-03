鼬獾狂犬病添陽性案例 嘉義縣水上鄉首次檢出

防檢署今天表示，接獲獸醫研究所通知嘉義縣水上鄉檢出鼬獾狂犬病陽性案例，此為當地首次檢出，無人員遭咬傷，提醒民眾若發現死亡野生動物，應通知在地防疫機關，勿自行處理。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，嘉義縣水上鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，並已請嘉義縣家畜疾病防治所及嘉義市政府建設處增加狂犬病疫苗注射巡迴場次，提供高風險及鄰近地區民眾所飼養犬、貓注射狂犬病疫苗。

防檢署說明，國內狂犬病累計案例發生地區為10縣市96鄉鎮，仍以野生動物鼬獾為主；呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物 、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播。

防檢署補充，自102年迄114年1月3日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬5397件，其中陽性案例計有鼬獾968例、 白鼻心10例、黃喉貂1例、遭鼬獾咬傷後隔離觀察的幼犬1例及錢鼠1例，共計981件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。