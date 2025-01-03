議員質疑北市府未落實環狀線監造 新北：依法究責

中央社／ 新北3日電

新北捷運環狀線地震災損，雙北將向中華工程求償19.27億元，新北市議員質疑應向監造單位北市府捷運局究責，新北市捷運局長李政安說，鑑定報告認定是中工施工疏失，若後續有其他問題，會依法究責。

民進黨新北市議員張嘉玲下午接受中央社記者電訪時表示，目前環狀線移交給新北市府，涉及保固與責任歸屬。除中華工程公司施工品質遭外界質疑，也要追究施工過程責任。

張嘉玲說，依公正第三方專家學者鑑定報告，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，「但為何監造單位並未落實監造責任」，工程驗收程序也令人質疑，她將在市府於議會專案報告時，要求往後新北的公共工程應落實監造。

張嘉玲說，監造、驗收的責任也是要探究，經過驗收的工程，卻無按圖施工，未來公共工程驗收程序有必要就要調整，防止再有憾事發生。

民進黨新北市議員卓冠廷則透過新聞稿與臉書Facebook貼文表示，人禍是中華工程造成的，中華工程是台北市府委託的，新北是業主，本應向台北市府提告求償，台北市府再向中華工程求償，為何現在卻放過台北市。

卓冠廷說，他懷疑中華工程目前是否有財力支付賠償款，難道無法追討19億餘，又要變成新北全民買單，此外，新北市政府捷運工程局應調查環狀線全路段，釐清是否有其他墩柱，同樣未按圖施工。

李政安告訴中央社記者，環狀線監造、施工與驗收都由台北市政府捷運工程局主責、發包，現在鑑定報告認定中華工程未按圖施工為受損原因，未來如果其他工程程序有問題，會依法依約追究責任。

李政安今天在記者會說，上午正式收到環狀線0403地震災害鑑定報告後，立即發函給台北市政府，進行後續求償程序。

新北法制局長蔡庭榕回應記者提問時則說，會以雙北市府共同名義，共同向台北地方法院提告，共同向中華工程公司請求民事賠償。

北市府 新北捷運

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