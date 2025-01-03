防醫美麻醉風險重演 衛福部擬禁舒眠等用詞

1名40多歲女子醫美「舒眠麻醉」後不治身亡，衛生福利部次長林靜儀今天說，麻醉本就有風險，未來擬將要求不可使用「舒眠」等軟性、模糊字眼，讓民眾降低戒心甚至忽略麻醉風險。

1名40多歲女子日前到台北市中山區某醫美診所施打電波拉皮，「舒眠麻醉」後血氧濃度不穩，送醫搶救不治，引發醫美麻醉相關議題討論。立法院社會福利及衛生環境委員會昨天通過召委、國民黨立委蘇清泉等人提案，要求衛福部研議讓心臟外科、移植外科等醫師經過麻醉訓練後可執行麻醉，以解決人力不足問題。

林靜儀今天下午接受媒體電訪時表示，基於委員提案權，將搜集相關資料後與麻醉醫學會諮詢討論；另外也要提醒民眾一個重要觀念，麻醉屬於侵入行為、有其風險，經與醫事司討論認為「舒眠」這種名詞，會讓民眾忽略麻醉風險。

林靜儀說，後續將要求不可以使用「舒眠」等較軟性、暗示民眾就像睡一覺的字眼，正規手術必須經過麻醉科醫師做術前評估、麻醉風險知情同意，不可以模糊。

至於國內麻醉醫師人力是否不足，林靜儀指出，應該要看是執行哪方面業務，過去比較大問題是集中在急難重症，尤其是缺外科醫師，比較少聽到有外科醫師、卻沒有麻醉醫師麻醉的問題，若是在重大外科手術、急症方面，麻醉科有人力訓練不足問題，會重新檢討。

但醫美這塊若有麻醉需求要不要補足人力，她直言，在醫院設置標準、評鑑等相關規定中，都有麻醉科人數等相關要求，然而例如北市這個案子，據她側面了解，電波拉皮屬於不需要麻醉的治療方式，醫美若有麻醉人力需求，應先討論為何那個業務需要麻醉等，才能評估補足相關麻醉人力。

她重申，應該以急、重、難、必要手術等麻醉科醫師品質跟訓練為優先，這本來就由各專科訓練員額委員會認定，且各醫院設置、評鑑等相關標準中都有規定，之後假設在醫美等非必要醫療業務，有麻醉科醫師需要，當然希望尋求專業麻醉科醫師協助。

此外，林靜儀提到，特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法規定侵入性、高技術的醫療行為，必須由整形外科或皮膚科醫師執行，其餘則未有嚴格規範，不少年輕醫師在PGY（畢業後一般醫學訓練）後不走專科訓練，取得醫師執照就直接進入醫美領域令人憂心，儘管醫界對於設立「醫美專科」有共識，但醫美屬於自費醫療，與其他專科不同，管理難度較高，目前只能要求提升品質與監督。