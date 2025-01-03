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環狀線鑑定結果出爐 綠議員要求先提假扣押

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員張嘉玲。圖／本報系資料照
新北市議員張嘉玲。圖／本報系資料照

環狀線鑑定結果出爐，認定施工廠商中華工程「未按圖施工」，新北市議員張嘉玲指出，有鑒於京華城案沈慶京集團資金狀況不穩定，有必要對其相關的中華工程先提出假扣押，更應對不按圖施工的中工應列為黑名單拒絕往來戶，雙北公共工程都不應讓他們施作，否則人民的生命毫無保障可言。

張嘉玲說，全案監造、驗收的責任也是要探究，經過驗收的工程，卻無按圖施工，未來公共工程驗收程序有必要就要調整，以防止再有憾事發生。

張嘉玲表示，新北市委託台北市施工只有行政契約，沒有工程契約，出事後無法依合約處理、也無法主張保固期修復，這應該要檢討，主導權在他人手上，只能自認倒楣，受損的卻是新北市民的權益，顯不合理。

張嘉玲說，市府應由市長到議會進行專案報告，且要提出精進作為，應針對環狀線全面深入檢查，其他結構、鋼箱梁的部份是否也如調查報告中的狀況，有必要全面雙重加強，經費要由中工支付。這攸關民眾對於搭乘捷運環狀線的信心，進而影響運量，這個挑戰還沒結束。

公共工程 捷運環狀線

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