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藍委提非麻醫執行麻醉 心臟外科醫憂無法保品質

中央社／ 台北3日電

醫美麻醉爭議延燒，藍營立委蘇清泉等人提案心臟或移植外科醫受訓後可執行麻醉業務。移植外科醫認為此案不成熟；心臟外科醫師憂心無法保障麻醉品質，直言自己開刀也不想配兼差。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天通過召委、國民黨立委蘇清泉等人臨時提案，指出有鑑於目前醫美診所就有700多家，卻只有40多家接受評鑑，診所缺少麻醉醫師，將帶給手術患者風險，要求衛福部研議讓心臟外科、移植外科等醫師經過麻醉訓練後可執行麻醉，以解決人力不足問題。

桃園長庚醫院副院長、心臟外科醫師葉集孝接受中央社記者採訪表示，麻醉是很專業、很專業的工作，且麻醉相關醫學也持續在進步，如果隨隨便便一個人經過一定訓練就可以執行麻醉，即使這個人是心臟外科醫師，對病人安全的保障也不完整，因此認為還是要經過完整專科訓練較為妥當。

「不是有個人站在那邊就是解決人力問題」，葉集孝認為，如果自己開刀，也會想要配專門的麻醉科醫師，而不是一個兼差的人力；現在這個提案也許可以增加人數，但無法保證品質，應該是要給病人最安全的保障，才是解方。

台北榮民總醫院移植外科醫師林釀呈接受媒體電訪說，此提案所提的背景說，是診所麻醉醫師不足，但是器官移植不可能在診所進行，與診所業務也完全不相干，因此不理解為什麼會特別提到移植外科的醫師。

林釀呈也指出，麻醉專科醫師，是衛福部的部定專科，若採用這樣子的方式，部定麻醉專科醫師的訓練與定義，可能都會有問題；因此這個提案在自己的觀點中，不是一個非常成熟的提案。

至於蘇清泉提到，台大金山分院半夜接到骨折病患，因缺乏麻醉醫師，病患必須選擇等到隔天或轉院。林釀呈說，若夜間手術有問題，恐怕不單純是麻醉醫師人力問題。

林釀呈強調，診所醫療麻醉人力不足，若要用這樣的方式解決，應該還是要說明清楚，是否要在麻醉醫師的監督下執行，而不是講得好像麻醉醫師不是專科醫師、任何人訓練一下都可以擔任，「這樣好樣不太對」。

人力 蘇清泉 醫師

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