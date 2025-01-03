營養法上路週年 社區推廣中心114名營養師助照護

「福伯」牙齒不好，對食物興趣缺缺，營養不良導致虛弱，幸有社區營養師助恢復。營養法上路今天滿週年，國健署表示，全台各處社區營養推廣中心共聘114名營養師，推動營養照護。

年邁住離島的福伯，妻子早逝，兒女遠在台灣工作，隨著年齡增長，福伯牙齒不好，對食物興趣缺缺，長期下來因營養不良身體虛弱。社區營養師幫福伯進行營養不良風險篩檢，聆聽他人生故事並關懷需求，讓福伯願意到社區據點用餐，身體逐漸強壯、更有精神，也開始願意與鄰里互動。

「營養及健康飲食促進法」自去年1月3日公布施行，成為推動營養及健康飲食促進工作的重要法源依據。衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿說明相關工作推動進度。

其中，國健署協助各地方政府布建社區營養推廣中心，讓營養師走入社區。統計至民國113年底，全國社區營養推廣中心及分中心已設立74處，聘用114名營養師，推動具地方特色的營養照護服務。

國健署指出，中心結合長者功能評估，進行社區長者營養風險篩檢服務，找出具營養不良風險者或營養不良者，提供營養衛教、個人諮詢及追蹤關懷。至今已服務近60萬人次，村里涵蓋率達33%，期望未來所有鄉鎮都能有在地營養服務。

為照顧不同生命週期族群營養需求，國健署以每5年為週期調查民眾的營養現況、蒐集最新國際趨勢與實證，系統性地修訂「國人膳食營養素參考攝取量」（DRIs）。

國健署指出，去年已完成維生素A、維生素C、維生素E、硒、鋅、銅等章節審閱，及維生素K、鐵、磷、氟、鉬、錳、鉻、水之修訂建議後，將於今年進行最新版本（第9版DRIs）草案公告。

國健署長吳昭軍表示，未來會以「營養及健康飲食促進法」為基礎，偕同各地方政府、產、官、學、民、媒，跨域合作共同推廣健康飲食理念，持續建構支持性的健康飲食環境，提升民眾的營養及健康飲食知能，全面促進健康。