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環狀線災損逾19億元 新北藍綠議員力挺求償究責

中央社／ 雅新北3日電

新北捷運環狀線位移鑑定報告今天出爐，雙北將向未按圖施工的中華工程求償新台幣19.27億元。藍綠市議員批評施工草率，支持求償並要求徹查責任、強化監管與公共安全。

新北捷運環狀線受到去年0403地震影響，9跨鋼箱梁位移，新北市政府今天公布第三方鑑定報告指出，中華工程公司未按核定施工圖施工，將與台北市政府共同向廠商求償19.27億元。

受損事故轄區的民進黨新北市議員張嘉玲今天接受中央社記者電訪表示，當初要求市府釐清責任、維護公安、盡速求償的訴求是正確的。

她認為，公正單位鑑定出爐為中華工程未按圖施工，廠商應列為黑名單，成為新北公共工程的拒絕往來戶。

張嘉玲表示，環狀線雖已移撥由新北市營運，但當初施工完畢後，台北市府如何驗收，為何沒有發現盤式支撐並未按圖施工，驗收程序與行政責任須檢討。

她認為，這是新北市第一次發生類似重大工程意外，市府直接面對不閃躲是好事，應引以為鑑，以公安為重，肯定會獲得市民支持。尤其，公安與旅客信心攸關環狀線的運量，應全面檢視所有路段的盤式支撐，不能只有肉眼判斷。

民進黨新北市議會黨團總召張維倩發布新聞稿指出，施工廠商中華工程施工潦草，罔顧市民生命安全，市府應徹查責任並強化後續監管，廠商無良行為絕不能姑息。

民進黨新北市議員張錦豪表示，人為因素導致捷運工程受損，強烈要求新北市長侯友宜應與台北市長蔣萬安一起究責追討修繕費用，並檢討是否還有行車安全疑慮。

中和區國民黨市議員金瑞龍回應中央社記者詢問時指出，中華工程責無旁貸要扛責、承擔修復費用，市府應追究賠償與責任問題。

國民黨新北市議會黨團書記長陳偉杰表示，捷運是城市交通命脈，透過快速修復環狀線並盡速恢復營運，展現市府面對危機時的專業與決心。

國民黨市議員蔡淑君、白珮茹指出，此案凸顯市府負責的態度，市府應求償捍衛市民權益，確保公共資源不因施工疏失而浪費，期盼針對重大公安疑慮也要做好防災與演練。

對於民代要求加強檢視捷運路線公安，新北市副市長陳純敬在今天下午的記者會表示，為確認環狀線未受損路段現況，捷運局已委託台灣世曦工程顧問公司及專業橋梁檢測廠商進行檢視，藉以確認環狀線盤式支承經0403地震後狀況。

陳純敬指出，全面巡查檢視後的報告書，經結構技師簽證，環狀線橋梁無受損、結構安全。

捷運環狀線 新北捷運

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