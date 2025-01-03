流感疫苗打氣回升 Novavax數量有限 疾管署籲盡速打
流感疫苗、新冠疫苗今年起擴大接種，不只全民都可以公費施打流感疫苗，也開放不適合接種mRNA新冠疫苗者施打Novavax JN.1疫苗。衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，昨天的流感疫苗接種率跟去年同期相比多了2倍。至於Novavax疫苗數量較少，呼籲有需要的民眾盡速接種。
1月2日流感疫苗接種3萬594劑，是去年1月3日接種數8622劑的3.5倍，因2023年流感疫苗開打日為10月2日，因此接種期程晚1天。而1月1日的流感疫苗接種量為1萬4638劑，也是去年同期1月2日施打7440劑的2倍。曾淑慧說，今年開始接種人氣確實比較旺，過去兩天加起來打了約4.5萬劑，比去年同期成長不少。
另一方面，今年也開放不適合接種mRNA疫苗者接種Novavax JN.1疫苗。曾淑慧說，今年首兩日分別接種2356劑、6252劑新冠JN.1疫苗，自從去年10月流感季至今累積接種179萬3828劑新冠疫苗。
然而，Novavax JN.1疫苗目前僅有20萬劑到貨，是否會發生「供不應求」狀況？曾淑慧說，並未特別針對Novavax疫苗統計接種量，僅有統計整體打氣，現在目前才開打2天，希望不適合接種mRNA疫苗者盡速施打蛋白質Novavax疫苗。
曾淑慧提醒，近期低溫讓呼吸道病毒活動力上升，而疫苗接種後藥2周後才可以獲得完整保護力，考量農曆年假將至，不論是有規畫出國或是跟親友聚會者，都應該趕緊接種疫苗。
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