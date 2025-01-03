沈慶京自曝腎臟發炎 醫提醒老人家「這狀況」恐致命

威京集團主席沈慶京昨晚因京華城案涉行賄，被裁定羈押禁見，他在開庭時自曝，有腎廔管、敗血症及腎臟發炎等症狀，腎臟科醫師指出，腎臟發炎可能導致敗血症或敗血性休克，需要洗腎的話，通常代表有生命危險，對老人家來說，一般泌尿道感染，有時就可能會致命，但不過沒有個案詳細狀況，單看描述很難確定到底是什麼狀況。

沈慶京年事偏高、健康狀況不佳，常坐輪椅往返法院，昨晚10時40分他坐聽宣示，聽聞又被羈押禁見，一度從輪椅上起身對被羈押的事表示意見，並提及到法院重開庭時，有向醫院請假，當時的體溫是攝氏36度，可能因為腎臟發炎的原因，後來已升高至37.2度，並自曝有腎廔管、敗血症及腎臟發炎等症狀。

土城醫院腎臟科主任蕭景中說，泌尿道感染有輕、重度之分，年輕人多為輕症，嚴重會出現腎臟發炎，也就是腎盂腎炎，造成敗血症或者敗血性休克，代表細菌跑到血液中、影響到血壓，這樣的狀況當然就會比較危險，不過單看沈的說法，沒有詳細病史，沒辦法判斷是什麼問題，一般而言，如果患者需要洗腎，可能代表出現危及生命的狀況。

蕭景中表示，一般泌尿道感染的臨床治療為抗生素，有些病人住院期間發燒，會給予口服或者點滴型抗生素壓下體溫，但也要看感染是否違複雜性，有些個案屬於結石擋住輸尿管，或合併其他原因，造成腎臟積水、感染等，也可能造成嚴重腎臟感染或化膿。

有些腎臟發炎的患者，會造成產氣性的腎盂腎炎，甚至腎臟化膿，導致內部都是空氣和膠著的化膿，大部分需要引流，如果量很大的話，引流可能沒辦法完全進行，需要開刀處置。

蕭景中指出，腎臟化膿除了影響腎功能，膿會在血中產生毒素，可能出現敗血性休克，影響到血壓等生命徵象，病人會持續高燒、血壓低，臨床上需要透過強心劑，甚至插管維持生命徵象，讓病人「撐過去」。

蕭景中提醒，一般泌尿道感染對老人家來說，有時候就會致命，他們不像年輕人可以撐得過去，只要有個感染、出現敗血症，嚴重就會影響生命，尤其糖尿病、血糖控制不好的病人，風險就會特別高。

蕭景中建議，同住者可以觀察長輩的精神、進食量、意識、是否有發燒等，判斷有無泌尿道感染，如果跟平常一樣、沒有不舒服，大致上不會有這個問題，相反地，老人家一旦吃東西的量變少、精神變差伴隨發燒，通常就是泌尿道感染或肺炎等感染症。