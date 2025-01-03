799處易肇事路口改善 交通部：桃園彰化屏東共15處未達標
政府優先改善全台799處易肇事路口，訂定113年底前完成由中央全額補助。交通部今天公布改善情形，約98%已完成，桃園、彰化及屏東共15處未達標，無法享全額補助，回歸一般補助。
行政院2023年核定4年新台幣400億元「永續提升人行安全計畫」，交通部設定的目標是113年底前，完成799處易肇事路口改善，由中央全額補助經費，分別由內政部國土署及交通部分攤。
交通部今天舉行114年首次道安說明記者會，公布799處易肇事路口，已改善完成784處，還未完成的是桃園市5處、彰化縣9處、屏東縣1處，都是由國土署補助的道路。
國土署說明，桃園市的部分是路口已改善，但人行道還未完成；屏東縣未改善完的路口是個大圓環，涉及土木拆遷；彰化縣因招標較不順，到去年11、12月才決標，目前正設計中，這15處路口在春節前到3月可望陸續完成，經費回歸到一般補助，也就是地方政府也要分攤一部分。
交通部也公布原先預定113年底前完成2000處的省道路口改善，結果實際完成2978處；校園周邊道路原本預計113年底前改善200校，結果完成228校。
在設置行人早開及專用時相部分，交通部統計，到113年底，已完成5778處；行人穿越道退縮部分，共完成2226處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言