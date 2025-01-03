明白天短暫回溫 下周強烈大陸冷氣團南下先乾後濕冷

中央氣象署表示，這波東北季風預計影響到明天清晨，白天溫度回升，僅大台北、基隆北海岸及東半部有零星雨。下周一強烈大陸冷氣團南下，預計影響到周五，先乾後濕、各地寒冷，西半部及東北部約11至14度，局部更有10度以下低溫機率，其他地區約15、16度。

氣象署預報員張承傳指出，明天清晨東北季風影響，天氣較冷，西半部及東北部低溫約13至15度，其他地區約16度，白天冷空氣減弱，北部及東北部回升至18度，其他地區21至24度，大台北、基隆北海岸及東半部有零星雨，其他地區多雲。下周日水氣增多，北部有局部短暫雨，東半部及中南部山區有零星雨，溫度則與明天類似。

張承傳表示，下周一強烈大陸冷氣團南下，預計影響到周五，前期偏乾，周一北部有短暫雨或多雲，東半部及恆春半島為零星雨；周二、周三東半部及恆春半島有零星雨；周四、周五北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲。溫度方面，西半部及東北部約11至14度，其他地區15、16度。

他指出，下周日到周一清晨中部以北3500公尺以上高山及下周四、周五北部3000公尺以上高山有降雪機會。另外，明天到下周一夜間及清晨西半部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。