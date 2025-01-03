上引水產大啖「烏魚膘」1人不適就醫 北市衛生局稽查抓2缺失
台北知名上引水產去年12月25日有5位民眾前往用餐，2人後續出現身體不適，其中1人就醫。北市衛生局今表示，接獲民眾陳情已前往稽查，查有2項缺失並限期改善，至於民眾懷疑是「鱈魚白子」釀禍，經查應為「烏魚膘」，業者已將當日該批產品送驗。
衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今表示，接獲民眾陳情稱5人於12月25日前往用餐，2人身體不適，其中1人自行就醫，因此醫院並無通報。
她說，衛生局今也派員前往現場稽查人員衛生、食材處理及場所衛生等，現場經查產品「鱈魚白子」應為「烏魚膘」，該餐廳使用該食材製作「野生烏魚膘炒蒜苗」，業者表示已將當日該批產品送驗，後續報告出爐將提供衛生局備查。
林冠蓁也提到，現場查有冰箱結霜、未提供進貨單據的缺失事項，已責令業者1月6日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。
衛生局呼籲，市民如有消費爭議相關問題，可至行政院消費者保護處線上申請，或洽台北市政府消費者服務中心辦理消費爭議調處。
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